Avukat Mete, Belediye Başkan Vekili Tüfekçioğlu'nun görevinin düşürülmesi ye ilgili konuştu: "Atılan tüm imzalar yok hükmündedir"

BİLECİK (İHA) - Bilecik Barosuna kayıtlı Avukat Ahmet Mete, aldığı bir cezadan dolayı görevi düşürülen Belediye Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'nun attığı tüm imzaların yok hükmünde olduğunu söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in bir soruşturma çerçevesinde 2 aylığına geçici olarak görevden alınmasının ardından yerine vekaleten seçilen Muharrem Tüfekçioğlu'nun 1 yıl 11 ay hapis cezasının Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin 22 Şubat 2022 tarihli kararı ile onanması üzerine görevi cuma günü düşürülmüştü. Avukat Ahmet Mete, görevi düşürülen Başkan Vekili Muharrem Tüfekçioğlu'nun görevdeyken almış olduğu kararların geçersiz kılındığını söylerken, attığı tüm imzaların da yok hükmünde olduğunu iddia etti. Mete, "Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nce 22 Şubat 2022 tarihinde kesin olarak verilen mahkumiyet kararı ile Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan Muharrem Tüfekçioğlu'nun belirtilen tarih itibari ile görev yapması imkanı kalmamış olmakla o gün itibari ile seçilmesi aslında mümkün dahi değilken aradan yaklaşık 10 gün gibi bir süre sonra belediye meclisince seçilme şartları olmayan bir kişi göreve seçilmiştir. Gerek mevzuat, gerek yerleşik içtihatlarda sabit olduğu üzere seçilme şartları olmadan görevini yürüten görevli ve yetkilinin görev süresince almış olduğu tüm kararlar, atmış olduğu tüm imzalar hiç yapılmamış kabul edilir, yok hükmündedir. Bu nedenle tabiri caizse başkan vekilinin görev yaptığı sürece yaptığı tüm atamalar, imzası ile yapılan tüm işlemler hukuken yok hükmünde ve şaibelidir. Yani belediye başkan vekilinin imzası ile alınan tuvalet kağıdı bile yetkili kişinin oluru alınmadan alınmış olduğundan, kanaatimizce bu süreçte belediye başkanlığına alınan tuvalet kağıtlarının bedelinin bile alımını yapan görevlilere zimmet olarak çıkartılacağını düşünmekteyiz. Sayın valimizin inceleme başlatarak seçilme şartlarından yoksun belediye başkan vekilinin almış olduğu tüm kararlar, imzasının bulunduğu tüm işlemler, atamalar, başkan vekilinin imzasının bulunduğu tüm kararların yok hükmünde değerlendirilerek iptal edileceğini düşünmekteyiz" dedi.

Mete'nin Tüfekçioğlu tarafından görevden alınan Zabıta Müdürü ve Ruhsat Şube Müdürlüğü Vekili Sali Yılmaz'ın avukatlığını yaptığı da öğrenildi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel