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Avrupa Konseyi DEAŞ ve El Kaide yaptırımlarını 31 Ekim 2027'ye kadar uzattı

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Avrupa Konseyi, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişi ve oluşumlara yönelik yaptırımları 1 yıl daha uzattı. Mevcut tedbirler 31 Ekim 2027'ye kadar sürecek; listede 15 kişi ve 8 örgüt yer alıyor.

Avrupa Konseyi, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı kişi ve oluşumlara yönelik uyguladığı yaptırımları 1 yıl daha uzatma kararı aldı. Bu kapsamda mevcut yaptırımların süresi 31 Ekim 2027'ye kadar devam edecek.

Avrupa Konseyi, 2016 yılında başlatılan ve 15 kişi ve 8 örgüt yapılanmasını kapsayan yaptırımlarla ilgili uzatma kararı aldığını duyurdu. AB Konseyi'nin resmi sayfasında yayınlanan açıklamada, AB'nin DAEŞ ve El Kaide örgütleri hakkında yürürlükte olan ve bu ay sona erecek yaptırımları bir yıl daha uzattığı bildirildi. AB'nin DEAŞ, El Kaide ve bunların bölgesel uzantılarının oluşturduğu süregelen terör tehdidine karşı kararlı duruşunu sürdürdüğü ifade edilen açıklamada "AB, El Kaide, DAEŞ ve bölgesel bağlantılarının oluşturduğu devam eden terör tehdidine karşı mücadelede kararlılığını sürdürüyor. Ayrıca, terör saldırılarını planlamak, finanse etmek ve gerçekleştirmek ile ölümcül terör propagandasını dünyaya yayarak uluslararası barış ve güvenliği tehdit etmeye devam edenlere karşı kararlı adımlar atmaya devam edecek" ifadesi kullanıldı.

BM yaptırımlarına ek olarak uygulanıyor

AB söz konusu yaptırımları uzatarak listedeki örgütlere karşı hem Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarını tamamlayan hem de kendi bağımsız listesini sürdüren çifte bir baskı mekanizmasını korumuş oldu. AB'nin kendi yaptırım listesinde halihazırda 15 kişi ve 8 örgüt bulunuyor. Bu listedeki tüm kişi ve kuruluşların AB ülkelerindeki mal varlıkları dondurulmuş durumda. Bireylere ise AB'ye seyahat yasağı uygulanıyor. Ayrıca yaptırımlar nedeniyle AB'deki kişi ve şirketlerin bu yapılara her türlü fon, finansal varlık veya ekonomik kaynak sağlaması kesin olarak yasaklanıyor. Konsey, bu önlemlerin terör örgütlerinin finansman kanallarını kesmek ve uluslararası güvenliği tehdit eden faaliyetlerini sınırlamak için kritik olduğunu vurguluyor.

AB, 2016'dan bu yana DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik yaptırımları BM yaptırımlarından bağımsız şekilde uygulayabiliyor. Bu yaptırımlar, AB'nin kendi güvenlik değerlendirmelerine göre listeyi güncellemesine ve gerektiğinde yeni kişi veya kuruluşları eklemesine imkan tanıyor. AB'nin aldığı karar kapsamında müstakil olarak uyguladığı mevcut yaptırımların süresi 31 Ekim 2027'ye kadar devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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