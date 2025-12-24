Haberler

Avrupa'daki Kayserililerden net mesaj: "Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı'yı asla yalnız bırakmayız"

AKİB, Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın destekçisi olduğunu belirterek, haksız eleştirilere karşı çıktıklarını duyurdu. Avrupa'da yaşayan Kayserililer, Cıngı'nın değerli bir isim olduğunu vurguladı.

Avrupa Kayseri İşverenler Birliği'nden (AKİB) yapılan açıklamada, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'ya destek verilerek, "Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı'yı asla yalnız bırakmayız" denildi.

AKİB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

"Kayseri Milletvekilimiz ve AKİB Onursal Başkanımız Murat Cahid Cıngı hakkında yürütülen haksız, maksatlı ve çarpıtılmış tartışmalara karşı Avrupa'da yaşayan Kayserililer olarak susmuyoruz, geri durmuyoruz, net konuşuyoruz. Bizler, Avrupa'nın dört bir yanında yaşayan yaklaşık 400 bin Kayserilinin ortak sesi olarak açıkça ilan ediyoruz. Murat Cahid Cıngı yalnız değildir. Bugün de, yarın da, her şartta yanındayız. Murat Cahid Cıngı; sadece bir milletvekili değil, Kayseri için, Kayserili için ve ülkemiz için bir değerdir. Emeğiyle, vizyonuyla, duruşuyla bu şehre katkı sunmuş, sorumluluk almış, taşın altına elini koymuş bir isimdir. Bu değeri kimseye yedirtmeyiz. Açıklamalarının çarpıtılarak hedef haline getirilmesini asla kabul etmiyoruz. Kayseri'nin ekmeğini, istihdamını, geleceğini savunmak; halktan kopmak değil, tam aksine halkın yanında durmaktır. Sayın Cıngı'nın durduğu yer de tam olarak burasıdır. Avrupa'daki Kayserililer olarak şunu çok net söylüyoruz. Kayseri'nin değerlerine saldıranların, emeği hedef alanların, şehrimizin kazanımlarını küçümseyenlerin karşısında dururuz.

Kayseri'ye sahip çıkanların ise sonuna kadar arkasındayız. Eleştiri elbette olabilir; ancak itibarsızlaştırma, hedef gösterme ve kasıtlı çarpıtma kabul edilemez. Biz, milletvekilimize sahip çıkmayı bir tercih değil, bir vefa ve sorumluluk meselesi olarak görüyoruz. Bu nedenle altını bir kez daha, özellikle çiziyoruz. Milletvekilimiz Murat Cahid Cıngı, Kayserimiz için de, ülkemiz için de bir değerdir. Bu değeri asla yalnız bırakmayız. Bu değeri kimseye yedirtmeyiz." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
