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Avni Cinel törenle anıldı

Avni Cinel törenle anıldı
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü’nde 16 Eylül 2004 tarihinde uğradığı saldırı sonucu öldürülen maden mühendisi Avni Cinel’in anma törenine katıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde 16 Eylül 2004 tarihinde uğradığı saldırı sonucu öldürülen maden mühendisi Avni Cinel'in anma törenine katıldı.

TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Asma İşletmesinde 22 yıl önce öldürülen maden mühendisi Avni Cinel için, işletmede bulunan anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu, sendika yöneticileri, TTK genel müdür yardımcıları ve yöneticileri, Avni Cinel'in oğlu İlker Cinel, eşi Fatma Cinel, ağabeyi Ali Cinel, kardeşi Ahmet Cinel, maden mühendisleri ve işçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Zonguldak Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı Levent Yağcıoğlu ve Avni Cinel'in oğlu İlker Cinel'in oğlu konuşma yaptı. Ardından anıt önüne karanfil bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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