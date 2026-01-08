ATÜ ile Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi arasında akademik iş birliği

Haberler

Güncelleme:
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi heyeti ile yaptığı toplantıda havacılık, mühendislik ve öğrenci değişim programları gibi konular üzerinde ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeye yönelik önemli bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Kazakistan'dan gelen Kazakistan Sivil Havacılık Akademisi heyeti, ATÜ yönetimi ile bir araya gelerek yükseköğretim alanında ortak çalışma imkanlarını değerlendirdi. Gerçekleştirilen görüşmeye Kazakistan heyeti adına Rektör Kairat Zhakupov, Havacılık Mühendisliği Bölüm Başkanı Almas Bıtenov ve Dış İlişkiler Koordinatörü Azamat Kuzhbanov katıldı. ATÜ heyetinde ise Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Haşim Kelebek, Prof. Dr. Başak Doğru Mert ve Prof. Dr. Neşe Yalçın, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naime Filiz Özdil, Genel Sekreter Doç. Dr. Nihat Döngel ile İleri teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLTEM) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ethem İlhan Şahin ve İKSAD Genel Koordinatörü Dr. Atabek Movlyanov yer aldı.

Toplantıda, havacılık ve uzay bilimleri başta olmak üzere mühendislik alanlarında ortak araştırma projeleri, akademik ve öğrenci değişim programları, ortak eğitim faaliyetleri ve uluslararası proje başvuruları konuları ele alındı. Taraflar, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımının iki üniversite için de önemli kazanımlar sağlayacağı konusunda mutabık kaldı.

Görüşme, gelecekte hayata geçirilmesi planlanan iş birliği protokollerine yönelik iyi niyet temennileri ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

