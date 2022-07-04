Atölye Odunpazarı,  Kamusal Mutfak Tasarladı

Odunpazarı Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Eskişehir Mimarlar Odası desteği ile çalışmalarını sürdüren Atölye Odunpazarı (ATOP), 'İmece Alanı: Kentin İçinde Kolektif Mutfak Atölyesi' konulu bir çalıştay düzenledi. Odunpazarı Belediyesi'nin Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Ek Hizmet Binası'nda düzenlenen çalıştayda, Emek Mahallesi'nde bulunan Zümrüt Park içine konumlandırılacak ortak yemek üretiminin yapılacağı tasarımlar oluşturuldu.

Üniversitelerin, mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir planlama, endüstriyel tasarım gibi bölümlerinde okuyan öğrenci ve mezunların katılımı; Eskişehir Mimarlar Odası'nın desteği ile Odunpazarı Belediyesi bünyesinde kurulan Atölye Odunpazarı (ATOP), kentin fark edilmemiş potansiyellerini fikir üret- araştır-tasarla-uygula süreci ile kente ve mahalleye sosyal mekanlar olarak kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kentin herhangi bir noktasının var olan sorunları, potansiyellerini değerlendirerek dönüştüren ATOP, Emek Mahallesi'ne bir imece alanı kazandırıyor. Yemek kültürünün kolektifliği altında mahalle kültürünün kamusal mekanlara taşınmasının hedeflendiği çalıştay, Odunpazarı Belediyesi'nin Gökmeydan Mahallesi'nde bulunan Ek Hizmet Binası'nda gerçekleşti.

3 gün süren çalıştayda, Emek Mahallesi'nde bulunan Zümrüt Park için birlikte üretilecek ortak mutfak ve sokak sofraları ile ortak yemek üretiminin yapılacağı kent mobilyaları tasarladı. ATOP, çalıştaya katılan mimarlar ve şehirdeki tasarımcılar, imece usulü ile yapılan meyve kurutma, reçel, tarhana, salça, erişte gibi Türk yemek kültürüne ait gıdaların yapılabileceği, mekansal mutfak kurguladı. Bu tasarım ile modern kültüre geçişle, evlerin mutfaklarında imece usulü ile yapılan bu yiyecekler, ATOP'un tasarladığı bu mekansal mutfakta yapılabilecek. Eskişehirliler, tasarımı yapılan bu mekansal mutfakta, imece usulü ile yapılan düğün, bayram, kış hazırlıklarını yapabilecek.

ATOP gönüllüleri, çalıştayın son gününde Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a ve çalıştaya katılarak kendilerine destek veren mimar ve kent tasarımcılarına yaptıkları mekansal mutfak tasarımının sunumunu yaptı. Başkan Kurt'un, mimar ve kent tasarımcılarının sorularını cevaplayan ATOP gönüllülerinin tasarımı, büyük beğeni kazandı.

"GENÇLERLE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTİYORUZ"

Sunumun ardında Başkan Kurt, çalıştayda ATOP gönüllülerine destek veren mimar ve kent tasarımcılarına teşekkür plaketi takdim etti. ATOP gönüllüleri ile ATOP'a destek veren mimar ve kent tasarımcılarına teşekkür eden Başkan Kurt, "Burada hem bize katkıda bulunmanızı hem de yaptığınız çalışmaların gelecekte mesleğinize katkıda bulunmasını istiyoruz. Çalıştaya katılan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Ciddi bir değerlendirme yapmışlar. Mümkün olduğunca hayallerinizi geliştirin. Bu ortak bir çalışma olmalı. Biz gençlerle birlikte çalışmak istiyoruz. O bölgeleri tanıyın. Emek Mahallesi, yaklaşık 60 bin nüfuslu bir mahalle. Küçük bir ilçeden büyük, dolayısı ile insanların her türlü ihtiyacı var. Bu ihtiyaçların bir kısmını giderecek bir formül bulalım. İmece, ortak çalışma unutulmuş şeyler, ama Emek Mahallesinde de yapılacak çalışmalar. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık" dedi.

ANKA / Yerel