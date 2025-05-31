Atıkları sanata dönüştürdüler, temiz dünyayı kaleme aldılar

Atıkları sanata dönüştürdüler, temiz dünyayı kaleme aldılar
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Dünya Çevre Günü, Bolu'da anlamlı bir etkinlikle kutlandı.

Dünya Çevre Günü, Bolu'da anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Şehit Ozan Özen Ortaokulu koordinesinde gerçekleştirilen programda, çevre bilinci, sanat ve öğrenci emeğiyle buluştu.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı çeşitli gösterilerle başlayan etkinlikler çevre temalı şiirler, müzik konserleri ile izleyicilerden büyük beğeni topladı. Programda, öğrencilerin iklim değişikliği, geri dönüşüm ve sürdürülebilir yaşam gibi konulara dair farkındalık oluşturmaya yönelik farklı defileleri dikkat çekti. Gösterilerin ardından teknoloji tasarım ve görsel sanatlar öğretmenlerinin rehberliğinde hazırlanan "Bir Dokunuşla: Çöpten Sanata" adlı sergi gezildi. Atık malzemelerden yapılmış özgün çalışmalar, ziyaretçilere çevre duyarlılığı ile sanatın nasıl buluşabileceğini gösterdi. Etkinlik kapsamında düzenlenen "İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji" temalı şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Yarışma, öğrencilerin doğaya karşı sorumluluk duygularını geliştirmeyi ve çevreyle ilgili konularda fikri üretimlerini desteklemeyi amaçladı.

Şiir kategorisinde birinciliği 100. Yıl İlkokulu'ndan Hira Gürbüz "Benim Dünyam Nefes Alsın" adlı şiiriyle kazandı. İkinci olan eser "Aklıma Düştü" şiiriyle 50. Yıl İlkokulu'ndan Zeren Dila Ortakaya'ya, üçüncülük ise "Haydi Sen de Destek Ol" şiiriyle Köroğlu İlkokulu'ndan Ahmet Faruk Yılmaz'a verildi.

Kompozisyon kategorisinde ise birincilik ödülünü Sakarya Ortaokulu'ndan Emir Nafi Köklü "Geleceğimizi Korumak" başlıklı eseriyle aldı. İkinci olan "Yarının Dünyası" adlı kompozisyonuyla Dörtdivan Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'ndan Erva Nur Dalkıran, üçüncü olan ise "İyi Bir Dünya Bırak" adlı yazısıyla Şehit Ozan Özen Ortaokulu'ndan Yusuf Efe Özkan oldu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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