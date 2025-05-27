Atık Malzemelerden Sanat Eserleri: KYK Öğrencileri Sergi Açtı

Atık malzemeler üniversite öğrencilerinin elinde sanata dönüştü

KASTAMONU - Kastamonu'daki KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencilerin yıl boyunca yaptığı el emeği ürünler ile atık malzemelerden yapılan taş baskı eserler yoğun ilgi gördü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Eğitim Yönetim Sistemi çerçevesinde Kastamonu'daki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında yıl boyunca düzenlenen eğitim faaliyetleri, öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede, gençlerin yıl boyunca el emeğiyle ortaya koyduğu eserler, Kastamonu Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan sergide beğeniye sunuldu. Büyük ilgi gören serginin açılış törenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Köksalan, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Kerem Seven, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından Milletvekili Ekmekci ve Vali Yardımcısı Kılınç, stantları ziyaret ederek, öğrencilerden ürünler hakkında bilgi aldı. Sergide öğrencilerin geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yaptığı ürünler ile taş baskı sanatı eserleri büyük ilgi gördü.

"Öğrencilerimizin bu çalışmaları bireysel gelişimine katkı sunuyor"

Sergiyi gezdikten sonra açıklamada bulunan Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, sergide öğrenciler tarafından hazırlanan çok güzel eserlerin yer aldığını ifade ederek, "Eğitim öğretim denilince sadece kitaplardaki bilgiyi öğrenmeyi anlamak eğitim öğretimi eksik anlamak olur. Eğitim öğretim aynı zamanda gençlerin bireysel gelişimi ve yeteneklerini ön plana çıkartıp geliştirebilecekleri bir mecra olarak anlaşılmalıdır. Özelikle yurtlarda kalan öğrencilerimizin yaptığı bu çalışmalar onların bireysel gelişimine katkı sunmaktadır. Bu çalışmaları çok yerinde buluyorum. Örnek verecek olursak Filipinlerden öğrencilerin yaptığı taş baskıları gördük. Bu öğrencilerin ülkelerine gidince bizim yöresel taş baskı sanatımızı kendi ülkelerinde de gösterecekler. Bu şekilde de ülkemizin gönüllü elçisi olmuş olacak" dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise, "Yurtlarımız artık sadece bir barınma alanı değil, gençlerimizin kendini keşfettiği, yeteneklerini geliştirdiği, hayallerine yön verdiği birer gelişim merkezi haline geldi. 2024-2025 döneminde yürütülen EYS faaliyetleriyle on binlerce gencimize ulaşarak onların hayatlarına dokunmuş olmanın gururunu yaşıyoruz. 'Yurt İçinden Sanat' sergimiz de bu çalışmaların somut bir ürünüdür. Gençlerimizin özgüvenle ortaya koyduğu eserleri kamuoyuyla buluşturmak bizim için büyük mutluluk" diye konuştu.

Resim öğretmeni Gizem Yılmaz da öğrencilerin yıl boyunca büyük bir emek harcadığını kaydederek, "Bu yaptığımız ikinci sergimiz. Öğrencilerimizle birlikte yağlı boya, akrilik boya tablolar, rölyef ve alçı çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimize resmi sevdirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Yaptığı resimlerle sergiye katılan Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Zeynep Köse de, "KYK yurtlarında kalıyorum. Resmi amatör bir şekilde yapıyordum ama ilk kez yurtta bir kursa katıldım. Resim çizmeyi çok seviyorum buradaki imkanlar sayesinde her zaman resim çizebiliyorum. Amatör olarak yapıyordum ama yurtlardaki kurslar sayesinde profesyonel olarak yapabileceğime dair içimde bir umut oluştu" ifadelerini kullandı.

"Geri dönüşümden ve atık malzemelerden çeşitli süs eşyaları yaptık"

Öğrencilerin eğitim süreciyle ilgili bilgi veren Hüma Hatun Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu Eğitim Sorumlusu Vildan Kaya ise, "Yurdumuzda kalan yabancı öğrencilere yönelik bir proje hazırladık. Amacımız Türk kültürünü dünyaya tanıtmaktı. Bizimde yurdumuzda Filipinli öğrencilerimiz bulunuyor. Kastamonu'da unutulmaya yüz tutmuş sanatımız olan taş baskıyı Filipinli öğrencilerimize öğrettik. Bu sanat unutulmasın diye Filipinli öğrencilere özellikle bir proje hazırladık. Öğrencilerimiz belli bir süre ders gördüler. Öğrendiklerini de şimdi ülkelerine gittiklerinde bizim taş baskı sanatımızı öğretecekler. Kastamonu'da taş baskı ama diğer illerde farklı kültürlerimiz yabancı öğrencilere öğretiliyor. Bu şeklide Türk kültürünü dünyaya tanıtacağız ve unutulmaya yüz tutmuş bu sanatımızı da yaşatmış olacağız" dedi.

Usta öğretici Memnune Kebapcı da öğrencilerin eğitimlere yoğun ilgi gösterdiğini dile getirdi.