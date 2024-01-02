Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geri dönüşüm ve tarım projesiyle çevreye katkı sağlıyor

Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Mavi Yeşil Okullar Projesi" çerçevesinde okul bahçesinde oluşturdukları serada sebze yetiştiriyor ve atık lastiklerden ev dekorasyon ürünleri yapıyor.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan "Mavi Yeşil Okullar Projesi" çerçevesinde Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından eski lastikleri geri dönüşüm yaparak lastiklerden saksı, sehpa yaparak ev dekorasyon ürünü haline getiriyorlar. Aynı zamanda proje çerçevesinde okul bahçesinde serada bitki yetiştiriliyor.

Proje hakkında bilgiler veren Muğla Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağlık hizmetleri öğretmeni Azize Sönmez "Mavi yeşil projesi çerçevesinde okulumuzun bahçesinde eski araba lastiklerini boyayarak tekrar geri dönüşüm sağlayarak bahçe düzenlenmesi çerçevesinde çevremizi güzelleştirdik. Okul çardağımızın altında çiçeklerde koyarak güzelleştirdik. Ayrıca eski paletlerdende saksılıklar oluşturduk bunun dışında okulumuzun bahçesinde yaz mevsiminde özellikle her türlü sebzemizi yetiştiriyoruz. Domatesimiz, marulumuz, biberimiz, patlıcanımız gibi sebzelerimizi yetiştiriyoruz ve bakımlarımızı yapıyoruz. Öğrencilerimiz ile birlikte ve bunların tohumlarını da ata tohumları ile yapıyoruz. Kış mevsiminde ise öğrencilerimiz ile tekrar sera oluşturarak maydanoz, roka, dereotu, ıspanak gibi sebzelerimizi yetiştiriyoruz ve bunların hepsini öğrencilerimize bilinç kazandırmak için öğrencilerimize görevler verdik. Bunun dışında da yine bu proje çerçevesinde elektrik ve su tasarrufu sağlamak içinde okulumuza gerekli yerlere afişimizi asarak elektrik ve suyun daha tasarruflu kullanılmasını sağlamak amacıyla afişler astık ve birkaç öğrencimiz ile birlikte bu konuda israf olarak görevlendirdik. Bu çerçevede de elektrik faturalarımızda baya bir düşüş sağladık.

"Eski malzemeleri değerlendirdik"

Bunun dışında eski malzemelerden ev içinde kalemlik, saksılık, kapı süsleri gibi geriye dönüşümlü onun dışında eski pantolonlardan çanta yaptık ve tekrar kullanıla bilir hale getirdik ürünlerimizi. Ayrıca araba lastiğini ev içinde de çok rahat kullanabileceğimiz etrafını halat ile sararak eski lastikten sehpa ayağı ekleyip içini de süsleyerek çok şık ev salonumuza yakışacak sehpalar oluşturduk" dedi. - MUĞLA