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Atatürk, vefatının yıl dönümünde Fırat Üniversitesinde düzenlenen programlarla anıldı

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Atatürk, vefatının yıl dönümünde Fırat Üniversitesinde düzenlenen programlarla anıldı
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Atatürk, vefatının yıl dönümünde Fırat Üniversitesinde düzenlenen programlarla anıldı. Tıp Amfilerinde saat 09.05'te yapılan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı yer aldı; ayrıca tarih anlayışına ilişkin konferans düzenlendi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının yıl dönümünde Fırat Üniversitesi'nde düzenlenen programlarla anıldı.

Anma programlarının ilki, Fırat Üniversitesi Tıp Amfilerinde saat 09.05'te gerçekleştirildi. Anma törenine Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Fırat Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sinan Akpınar, senato üyeleri ve öğrenciler katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saatte düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma etkinlikleri kapsamında Fırat Üniversitesi tarafından ayrıca "Atatürk Dönemi (1923-1938): Yeni Tarih Anlayışı ve Tarih Alanındaki Çalışmalar" konulu konferans düzenlendi. Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda düzenlenen programa; Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, fakülteleri dekanları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Arslantaş, Atatürk döneminde tarih anlayışında yaşanan değişim, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde tarih çalışmalarına verilen önem ve bu alanda gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar konusunda çeşitli bilgiler verdi. Tarihin, toplumların geçmişini anlamlandırmasında ve milli kimliğin oluşumunda taşıdığı öneme dikkat çeken Prof. Dr. Arslantaş, geçmişten bugüne uzanan toplumsal ve kültürel birikimin doğru anlaşılmasında tarihi kaynakların belirleyici rolünü vurguladı.

Konferansta ayrıca Atatürk döneminde tarih bilincinin geliştirilmesi, milli tarih anlayışının oluşturulması ve tarih araştırmalarına kazandırılan yeni perspektifler üzerinde duruldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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