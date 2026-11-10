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Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bayburt Aydıntepe'de törenle anıldı

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Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bayburt Aydıntepe'de törenle anıldı
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Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen tören ve programla anıldı. Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesindeki programda öğrenciler 'Damarlarda Yaşıyor Atatürk' adlı müzikal tiyatroyu sahneledi.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88'inci yıl dönümünde Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde düzenlenen tören ve programla anıldı.

Anma etkinlikleri, 125. Yıl Atatürk Parkı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Kaymakam Deniz Yıldırım ve ilçe protokolü tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Program, Aydıntepe Çok Programlı Anadolu Lisesinde devam etti. Kaymakam Yıldırım, ilçe protokolü, veliler ve öğrencilerin katıldığı programda, öğrenciler tarafından 'Damarlarda Yaşıyor Atatürk' adlı müzikal tiyatro sahnelendi. Gösteri, öğrencilerin sahne performansı ve hazırlanan dekorlarla izleyenlerden beğeni topladı.

Programda ayrıca Atatürk'ün hayatını konu alan video gösterimi izlendi, öğrenciler tarafından şiirler seslendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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