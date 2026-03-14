Atatürk Üniversitesinde birim değerlendirme toplantılarının ilk etabı tamamlandı

Atatürk Üniversitesinde akademik ve idari faaliyetlerin daha etkin yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen Birim Değerlendirme Toplantılarının ilk etabı tamamlandı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, üniversite yönetimi ile birlikte fakülte, meslek yüksekokulu ve yüksekokul yöneticileriyle bir araya gelinerek birimlerin mevcut durumu kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantılar kapsamında üniversite bünyesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren 23 fakülte, 12 meslek yüksekokulu, Türk Müsikisi Devlet Konservatuvarı ve Yabancı Diller Yüksekokulunun yıl boyunca yürüttüğü akademik, bilimsel ve idari çalışmalar detaylı biçimde değerlendirildi. Birimlerin eğitim-öğretim süreçleri, araştırma faaliyetleri, ulusal ve uluslararası iş birlikleri, öğrenci odaklı çalışmalar ile kurumsal gelişime yönelik projeleri üzerinde durulan toplantılarda, mevcut çalışmaların çıktıları analiz edilerek önümüzdeki döneme ilişkin hedefler ve stratejik adımlar ele alındı.

Birimlerin güçlü yönlerinin üniversitenin kurumsal gelişimine önemli katkılar sunduğuna dikkat çekilen toplantılarda, geliştirilmesi gereken alanlar da kapsamlı şekilde değerlendirilerek geleceğe yönelik yol haritası oluşturuldu. Ortak akıl ve istişare kültürü çerçevesinde yürütülen toplantılarda, birim yöneticilerinin görüş ve önerileri doğrultusunda üniversitenin akademik ve kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıyacak adımlar üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

"Gerçekleştirilen İstişare Süreçleri, Kurumsal Gelişim Açısından Büyük Önem Taşıyor"

Toplantıların ardından değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, birimlerle gerçekleştirilen bu istişare süreçlerinin kurumsal gelişim açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek şunları söyledi: "Üniversitemizin her bir biriminde yürütülen akademik, bilimsel ve idari faaliyetleri yerinde değerlendirmek, güçlü yönlerimizi daha da ileri taşırken geliştirilmesi gereken alanları tespit etmek adına bu toplantıları oldukça kıymetli buluyorum. Fakültelerimizden meslek yüksekokullarımıza, konservatuvarımızdan yüksekokullarımıza kadar tüm birimlerimizin ortaya koyduğu çalışmalar, Atatürk Üniversitesinin köklü birikimini ve güçlü akademik potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla yürüttüğümüz bu süreçte, elde ettiğimiz değerlendirmeler doğrultusunda üniversitemizi bilimsel üretim, eğitim kalitesi ve toplumsal katkı alanlarında daha ileri noktalara taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Birim Değerlendirme Toplantılarının ilk etabının tamamlanmasıyla birlikte, Atatürk Üniversitesinin akademik ve idari yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceği ifade edildi. Üniversite yönetimi, elde edilen veriler ve yapılan değerlendirmeler ışığında önümüzdeki dönemde hayata geçirilecek projeler ve stratejik hedefler üzerinde çalışmalarını sürdürmeye devam edecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
