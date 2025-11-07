Haberler

Atatürk Üniversitesi TÖMER, 38 Ülkeden 150 Uluslararası Öğrenci Kayıt Aldı

Atatürk Üniversitesi TÖMER, 38 Ülkeden 150 Uluslararası Öğrenci Kayıt Aldı
Güncelleme:
Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), bu yıl 38 farklı ülkeden 150 uluslararası öğrenci alarak çeşitli coğrafyalardan gelen öğrencilere Türkçe eğitimi ve Türk kültürü tanıtma fırsatı sunuyor. ERULDER, öğrencilere destek sağlamak için faaliyetlerine devam ediyor.

Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER) bu yıl 38 ülkeden 150 uluslararası öğrenci kayıt yaptırdı.

Verdiği kaliteli eğitim ile tanınan Atatürk Üniversitesi TÖMER'E bu yıl Rusya'dan Burkina Faso'ya, Cezayir'den Myanmar'a kadar çok geniş coğrafyadan uluslararası öğrenci kayıt yaptırdı. Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ile ülkemizde eğitim hakkı kazanan uluslararası öğrenciler, kazandıkları bölümlere geçiş yapmadan önce bir yıl Türkçe hazırlık okuyorlar. Türkçe hazırlık sınıfını başarıyla geçen öğrenciler hayallerindeki bölümü okuma fırsatı elde ediyorlar. Türkçeyi öğrenen öğrenciler aynı zamanda Türk kültürünü de yakından tanıma imkanı elde ediyorlar.

Eğitim almak amacıyla şehrimizi tercih eden uluslararası öğrencilere maddi manevi rehberlik yapan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği (ERULDER) Atatürk üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezine giderek uluslararası öğrencilerle tanışma imkanı buldu. 2014 yılından beri şehrimizdeki uluslararası öğrencilerle ilgilenen ERULDER, bu yıl da yaptığı çalışmalarla öğrencileri yalnız bırakmıyor. Barınmadan eğitime, spordan sanata birçok alanda faaliyet gösteren ERULDER, TÖMER öğrencilerinin de gözdesi olmayı başardı.

Türkçe Öğretim Merkezine yaptıkları ziyaret hakkında konuşan Erzurum Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Ertan Halit Aksakal, "Atatürk Üniversitesi Türkçe Öğretim Merkezine (TÖMER) Derneğimizin tanıtımı için gittik. Farklı coğrafyalar, farklı simalar ama hepsinde ayrı güzelliğin olduğu öğrencilerimizle tanışma imkanı bulduk. Yıl içerisinde birçok faaliyet yapıyoruz. Bu faaliyetlere katılımları için öğrencilerimizi derneğimize davet ettik. Öğrencilerimizin dil gelişimlerine katkıda bulunmanın yanında sosyalleşmeleri için güzel olanaklar sağlıyoruz. Öğrencilerimize bir ve diri olmanın öneminden bahsettik. Derneğimiz yeni faaliyetlerle, yeni yüzlerle yoluna devam ediyor" dedi. - ERZURUM

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
