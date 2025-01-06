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Atatürk Üniversitesi Rektörü Sınav Merkezini Ziyaret Etti

Atatürk Üniversitesi Rektörü Sınav Merkezini Ziyaret Etti
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde yapılacak Yarıyıl Sonu Sınavları öncesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sınav Merkezini inceledi. Öğrencilerin eğitim süreçlerini kolaylaştırmak için gerekli hazırlıkların yapıldığını vurguladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 11-12 Ocak 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek Yarıyıl Sonu Sınavları öncesinde Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Sınav Merkezini ziyaret ederek yapılan hazırlıkları yerinde inceledi.

Ziyarete; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Türkez, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Prof. Dr. Reyhan Keleş ile Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tevhit Karacalı ve sınav merkezi sorumluları da eşlik etti.

Rektör Hacımüftüoğlu, sınav süreçlerinin daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yürütülebilmesi adına yapılan hazırlıkları yerinde değerlendirerek sınav merkezi sorumlularından bilgi aldı. Sınav organizasyonunun titizlikle planlanması gerektiğini belirten Hacımüftüoğlu, teknolojik altyapının etkin bir şekilde kullanılmasıyla öğrencilere en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Atatürk Üniversitesinin uzaktan eğitimde önemli bir tecrübeye sahip olduğuna vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti: "Atatürk Üniversitesi olarak, öğrencilerimizin eğitim süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorlukları en aza indirmek ve onların akademik başarılarına katkı sunmak adına tüm olanaklarımızı seferber etmiş durumdayız. Uzaktan eğitim uygulamalarımız, dijital dönüşüm sürecinde büyük bir ivme kazanmış ve bu alandaki birikimimiz ile Türkiye'nin örnek üniversitelerinden biri haline gelmiştir. Yarıyıl Sonu Sınavları kapsamında da tüm hazırlıklarımızı bu anlayışla sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin güvenilir ve adil bir sınav ortamında, başarılarını en üst düzeyde sergileyebilmeleri için gereken tüm tedbirleri aldık. Bu düşüncelerle sınava girecek öğrencilerimize başarılar, görev alacak idari ve akademik personelimize ise kolaylıklar diliyorum."

Ziyaret, sınav merkezi ekipleriyle yapılan kısa bir değerlendirme toplantısının ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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