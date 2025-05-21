Atatürk Üniversitesi Rektörü'nden Yeni Rektöre Hayırlı Olsun Ziyareti

Atatürk Üniversitesi Rektörü'nden Yeni Rektöre Hayırlı Olsun Ziyareti
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e gerçekleştirdiği ziyaretle üniversiteler arası iş birliğini ve dayanışmayı vurguladı. Açıköğretim alanında yürütülecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, beraberindeki üniversite heyeti ile birlikte, yakın zamanda göreve başlayan Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleşen nazik ziyarette iki üniversite arasındaki mevcut ve potansiyel iş birlikleri değerlendirildi. Özellikle açıköğretim alanında yürütülen faaliyetler ile bu alandaki yenilikçi uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunulurken, gelecekte birlikte yürütülebilecek projeler ve akademik paylaşımlar üzerinde duruldu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversiteler arası dayanışma ve iş birliğinin yükseköğretimin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "Türkiye'nin farklı bölgelerinde köklü bir geçmişe sahip üniversitelerimizin ortak hedefi; bilgi üretmek, toplumsal faydayı öncelemek ve nitelikli bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda, Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel hocamıza yeni görevinde başarılar diliyor, kurumlarımız arasında akademik ve idari alanlarda güçlü iş birliklerinin devam edeceğine olan inancımı ifade etmek istiyorum. Özellikle açıköğretim alanındaki tecrübelerimizi karşılıklı paylaşarak daha kapsayıcı ve erişilebilir bir eğitim modelini birlikte inşa edebiliriz."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel ise, Atatürk Üniversitesi gibi Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından birinin desteğini almanın kendileri için değerli olduğunu belirterek, üniversiteler arası iletişim ve iş birliklerinin güçlenmesini önemsediklerini ifade etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşme, karşılıklı hediye takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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