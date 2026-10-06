Atatürk Üniversitesi Rektörü Hacımüftüoğlu, kampüste öğrencilerin önerilerini dinledi

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 2026-2027 Akademik Yılının başlamasıyla birlikte kampüste öğrencilerle bir araya gelerek yeni döneme ilişkin beklenti, görüş ve önerilerini dinledi.

Yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte Atatürk Üniversitesi kampüsü yeniden öğrencilerin enerjisiyle hareketlenirken, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu da öğrencilerle bir araya gelerek onların yeni döneme ilişkin değerlendirmelerini dinledi.

Kampüs içerisinde öğrencilerle sohbet eden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilerin üniversite yaşamına, eğitim süreçlerine ve kampüs imkanlarına ilişkin görüş ve önerilerini doğrudan kendilerinden dinledi. Öğrencilerin talep ve beklentilerini önemsediklerini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitenin öğrenci odaklı yaklaşımını yeni akademik yılda da kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Öğrencilerin Görüşleri Üniversite Yönetimine Yol Gösteriyor

Atatürk Üniversitesinin güçlü akademik altyapısının yanı sıra öğrencilerin kendilerini ait hissedebilecekleri, sosyal ve kültürel açıdan gelişimlerini destekleyecek bir üniversite ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilerle doğrudan iletişim kurmanın bu hedeflerin şekillenmesinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı.

Öğrencilerin farklı alanlardaki görüş ve önerilerini dinleyen Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, yeni akademik dönemde öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sportif ve kariyer gelişimlerine yönelik çalışmaların da sürdürüleceğini ifade etti.

"Öğrencilerimizin Beklentilerini Doğrudan Dinlemeyi Önemsiyoruz"

Öğrencilerle kampüs ortamında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar olmadığını; aynı zamanda gençlerin geleceğe hazırlandığı, fikirlerini geliştirdiği ve önemli bir yaşam deneyimi kazandığı ortamlar olduğunu belirtti.

Yeni akademik yılın Atatürk Üniversitesi ailesinin tüm mensupları için başarılı ve verimli geçmesini temenni eden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilerin üniversite yönetimine ilettiği her görüş ve önerinin daha nitelikli bir üniversite ortamının oluşturulmasına katkı sunduğunu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi olarak öğrencilerle güçlü iletişim kanallarını açık tutmaya devam edeceklerini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, yeni akademik yılın tüm öğrencilere başarı, sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı