Üye Girişi
Haberler

Atatürk Üniversitesi Rektörü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Rektör Çomaklı mesajında emeğin önemini vurgulayarak işçi ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Rektör Çomaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

İnsan hayatı emek ve gayretle kıymetli hale gelir. Emek yapılan işi değerli, anlamlı ve devamlı kılar. Bu sebepten dolayıdır ki dinimiz "O halde boş kaldığında yine kalk yorul!" (İnşirah/7) diyerek çalışmanın, üretmenin önemini vurgularken, tembelliğin, durağanlığın, yerinde saymanın ne derece kötü olduğunu ifade eder.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bütün bu anlamları içinde barındırırken aynı zamanda birlik, dayanışma içinde olmanın ve haksızlığa karşı mücadele etmenin önemini de ifade eder. Hayatın yükünü bölüşen, emeğiyle, alın teri ile üreten, kimi zaman yeraltında bir madende kimi zaman en ağır sanayi işinde kalkınmaya, üretmeye, ilerlemeye katkıda bulunan işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlarım. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Atatürk Üniversitesi Ömer Çomaklı 1 Mayıs Rektör Emekçi Kamu Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

1 Mayıs Çarşamba EFT-HAVALE işlemi yapılır mı? 1 Mayıs'ta FAST ile para gönderilir mi? 1 MAYIS İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ | 1 Mayıs vapur seferleri iptal mi, vapurlar çalışıyor mu? Hangi vapur hatları iptal edildi? Bahar 11. bölüm izle! Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? 1 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ? 1 Mayıs'ta otobüsler, Marmaray, vapurlar, tramvay bedava mı? 1 MAYIS BANKALAR TATİL Mİ? 1 Mayıs Çarşamba bankalar açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda bankalar çalışıyor mu? 1 Mayıs AVM'ler ve marketler açık mı, kapalı mı? 1 Mayıs'ta AVM'ler ve marketlerin çalışma saatleri 2024! Resmi Gazete bugün (1 Mayıs) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI MESAJLARI 2024! 1 Mayıs sözleri neler? 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sözleri! Anlamlı, kısa ve yeni 1 Mayıs mesajları... Steam çöktü mü? 1 Mayıs Çarşamba Steam sorun mu var? 1 Mayıs'ta ne oldu? 1 Mayıs nasıl ortaya çıktı? 1 Mayıs belediye tatil mi? Belediyelerde 1 Mayıs tatil mi? 1 Mayıs maaş yatar mı, 1 Mayıs'ta maaş hesaba geçer mi? 1 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title