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Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinden İşitme Engellilere Ziyaret

Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinden İşitme Engellilere Ziyaret
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Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Dede Korkut İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret ederek, farkındalık etkinlikleri gerçekleştirdi. Etkinlikte oyunlar oynandı ve anısına uçak rozetleri hediye edildi.

Atatürk Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Bölümü öğrencileri, Erzurum Dede Korkut İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İşaret dili eğitmeni Murat Aybas'ın öncülüğünde gerçekleşen etkinliğe, Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Fatmanur Çubukçu ve Öğr. Gör. Ali Uçar da katıldı.

Öğr. Gör. Ali Uçar, ziyaretle ilgili olarak "Sessizlik bir engel değildir, anlayış ortak dilimizdir. Aslında herkes aynı dili konuşuyor" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler, işitme engelli minik kardeşleriyle oyunlar oynayarak keyifli anlar yaşadı. Günün anısına uçak rozetleri hediye edilirken, bir öğrencinin doğum günü de sürpriz bir pasta kesilerek kutlandı. Ziyaret, farkındalık ve dayanışma ruhunu güçlendiren anlamlı anlara sahne oldu.

Etkinliğin anısına sessiz bir video klip hazırlandı. Klipte, sağ alt köşede yer alan işaret dili anlatıcısı etkinlikleri aktararak farkındalık oluşturdu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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