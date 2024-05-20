Atatürk Üniversitesi öğrencileri AFAD ile deprem müdahalesi eğitimi aldı

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, AFAD Müdürlüğü ile yapılan iş birliği ile yaşanacak olası bir depreme nasıl müdahale edeceklerinin eğitimini aldı.

Atatürk Üniversitesi ile Erzurum AFAD Müdürlüğü arasında düzenlenen programla, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerine 6 günlük hem teorik hem de uygulamalı eğitim verildi.

Dekan Kaya: "30 Öğrenci, Afete Müdahale Etme Becerisi Kazandı"

Fakültelerinde aldıkları teorik eğitimin yanında, öğrencilerine öğrendiklerini uygulama fırsatı sunmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Atatürk Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Dursun Kaya, AFAD'da görevli eğitmenler tarafından bölümden 30 öğrenciye, kentsel arama kurtarma eğitimi kapsamında enkaza giriş ve çıkış teknikleri, sesli arama, köpekle arama ve yaralıların tahliyesi noktasında beceriler kazandırıldığını vurguladı.

Öğrencilerin afet durumunda enkaza müdahale etmenin ve insanları kurtarmanın yol ve yöntemlerini öğrenmeleri açısından eğitimin oldukça verimli geçtiğini vurgulayan Kaya: "Öğrencilerimizi mektepli olmanın yanında "alaylı" olmaları açısından iş birliklerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda toplam 6 gün uygulamalı eğitim alan öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyoruz. 6 Şubat depremi gösterdi ki, Türkiye'de arama kurtarma ekibi açısından çok ciddi eksiklikler var. Dolayısıyla buradan mezun olacak öğrencilerimizin AFAD'ın ihtiyacı doğrultusunda uygulamalı eğitim almış, bu işin tam uzmanı olarak yetişmiş öğrenciler olarak mezun olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Müdür Andiç: "Ülkemiz İçin Büyük Kazanımları Olacak"

İl Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç, AFAD olarak enkazlarda arama kurtarma, güvenli giriş, yaralı çıkarma ve güvenli çıkış şeklinde eğitimler verdiklerini belirtti.

Özellikle 6 Şubat'tan sonra eğitimlerin hızla arttığını dile getiren Andiç, "STK'lar, kamu kurumlarından sürekli bu istekler geliyor. Eğitim verdiğimiz öğrenciler, bu meslekleri yapacaklarsa çok büyük bir fayda sağlayacak. Hem bizim hem kendileri hem de ülkemiz için büyük kazanımlar olacak. Bu öğrenciler özellikle bu mesleğe başladıkları zaman çok önemli tecrübeleri olacak. Burada almış oldukları eğitimler ve yapmış oldukları tatbikatlar mesleki hayatlarında çok önem arz edecek. Bu arama kurtarma yönüyle bizim de elimizi güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: "Öğrencilerimiz, Kendilerini Mesleki Hayata Hazırlamış Oluyor"

Türkiye coğrafyasının maalesef bir deprem bölgesi olduğunu ancak yaşanacak olası afetlere karşın da hazırlı olunması gerektiğini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Uygulamalı Bilimler Fakültesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencilerinin almış oldukları eğitimin bu açıdan oldukça önemli olduğunu söyledi. AFAD ile ortaklaşa düzenlenen tatbikat ile öğrencilerin deprem atmosferinde neler yapması gerektiğini bizzat görme şansı elde ettiklerini aktaran Rektör Çomaklı: "Gerek enkaz ortamına gerek arama-kurtarma esnasında kullanılan araçlara öğrencilerimiz dokunarak, uygulayarak öğreniyor ve kendilerini meslek hayatlarına hazırlamış oluyor. Kriz durumlarında en önemli unsur soğukkanlı ve ne yapması gerektiğini bilen yetişmiş insan kaynağının varlığıdır. Atatürk Üniversitesi olarak bu vizyon doğrultusunda eğitim vermeye ve öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi. - ERZURUM