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Atatürk Üniversitesi'nden 'Mutlu Şehir Erzurum' Projesi Başlatıldı

Atatürk Üniversitesi'nden 'Mutlu Şehir Erzurum' Projesi Başlatıldı
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Atatürk Üniversitesi, Erzurum'un sosyo-kültürel gelişimini desteklemek ve mutluluk seviyesini artırmak amacıyla 'Mutlu Şehir Erzurum' projesinin açılışını gerçekleştirdi. Projenin eğitim faaliyetleri, resmi ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yürütülecek.

Atatürk Üniversitesi, Erzurum'un sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamayı ve şehirdeki mutluluk seviyesini artırmayı hedefleyen, Erasmus Plus Uluslararası Eğitim Projesi kapsamındaki "Mutlu Şehir Erzurum" konulu projenin açılışını gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla Prof. Dr. Kemal Bıyıkoğlu Salonunda düzenlenen programın açılış konuşmasını Proje Koordinatörü Prof. Dr. Abdulhak Halim Ulaş yaptı. Prof. Dr. Ulaş, projenin resmi ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde yürütüleceğini belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin şehrin mutluluğuna olan katkısını vurguladı.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, üniversitenin Erzurum'un sorunlarına ve gelişimine yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Çavuşoğlu, Atatürk Üniversitesinin bölgesel kalkınmada oynadığı kritik role değinerek, bu tür projelerin sürdürülebilir şehir politikalarının geliştirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) adına Erdal Güzel başkanlığında düzenlenen panelde; KKEF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zübeyir Saltuklu, Araştırmacı Yazar Abdurrahman Zeynal ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Zeynep Şekerdağ Polat konuşmacı olarak yer aldı. Panelistler, şehrin mevcut sorunlarını dile getirerek, bu sorunların çözümü için yapılması gereken sosyo-kültürel faaliyetlere dikkat çekti.

Proje açılışı, şehrin kültürel zenginliklerini yansıtan çeşitli etkinliklerle devam etti. Erzurum mutfağının geleneksel lezzetleri tanıtılırken, ebru atölyesi, Erzurum müzikleri dinletisi ve fotoğraf sergisi katılımcılardan büyük beğeni topladı. Program, katılımcıların şehre dair umut dolu mesajlarıyla son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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