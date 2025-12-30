Atatürk Üniversitesi bilimde önemli başarılara imza atmaya devam ediyor

Atatürk Üniversitesi, bilimsel araştırma ve proje üretme kapasitesini her geçen gün daha da ileri taşıyarak ulusal ölçekte önemli başarılara imza atmaya devam ediyor. TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan projelerle, üniversitenin araştırma odaklı vizyonu bir kez daha tescillenmiş oldu.

Bu kapsamda, Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ediz Kağan Özgen, Dr. Öğr. Üyesi Haktan Aktaş ve Prof. Dr. İsmail Seçer tarafından yürütülen projeler, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye layık görüldü.

Ekonomik kayıplara bilimsel çözüm

Doç. Dr. Ediz Kağan Özgen'in yürütücülüğünü üstlendiği "Chlamydia abortus'un İmmunodominant Antijen Özellikteki Proteinlerinin Rekombinant Olarak Üretilmesi ve İmmün Yanıtın Deney Hayvanlarında Araştırılması" başlıklı proje, özellikle koyunlarda abortlara yol açan ve hayvancılık ekonomisinde ciddi kayıplara neden olan Chlamydia abortus enfeksiyonlarına karşı yenilikçi bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Proje kapsamında, hücre içi bir patojen olan C. abortus'a ait immünoreaktif proteinlerin rekombinant olarak üretilmesi, bu proteinlerin aşı formülasyonu haline getirilmesi ve geliştirilen aşı adaylarının deney hayvanlarında oluşturduğu immün yanıtın değerlendirilmesi amaçlanıyor. Çalışmanın, ülkemizde henüz ruhsatlı aşısı bulunmayan C. abortus enfeksiyonlarına karşı yerli ve uygulanabilir bir aşı geliştirilmesine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Farklı disiplinlerden nitelikli projeler

TÜBİTAK 3501 desteği alan bir diğer proje, Dr. Öğr. Üyesi Haktan Aktaş tarafından yürütülen "Sofralık Gemlik Zeytin Fermentasyonunda Omik Teknolojilerle Mikrobiyota ve Aroma Profili İlişkisinin Aydınlatılması" başlıklı çalışma oldu. Proje ile geleneksel gıda üretim süreçlerinin bilimsel temelde analiz edilmesi ve kalite odaklı iyileştirmelerin ortaya konulması hedefleniyor.

Prof. Dr. İsmail Seçer ise "Ortodontik Psikolojik Destek Uygulamasının (OPDU-BDT) Tasarımı, Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi" başlıklı projesiyle destek almaya hak kazandı. Proje, ortodonti hastalarının tedavi süreçlerinde psikolojik destek mekanizmalarının etkinliğini ortaya koyarak sağlık alanına bütüncül bir yaklaşım sunmayı amaçlıyor.

Başarılı bilim insanlarına tebrik ziyareti

Elde edilen bu önemli başarılar dolayısıyla, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu'nun tebriklerini iletmek üzere; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ve Prof. Dr. Hasan Yılmaz ile Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Serdar Burmaoğlu, proje yürütücülerini ziyaret etti. Ziyarette, projelerin üniversitenin bilimsel üretkenliğine ve ülkemizin akademik birikimine sağlayacağı katkılar vurgulandı. - ERZURUM