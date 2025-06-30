Atatürk Üniversitesi'nden Bilim ve Kültür Sohbetleri

Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bilim İletişimi Ofisi tarafından düzenlenen "Cahit Arf Halk Buluşmaları: Temelli Kıraathanesinde Bilim ve Kültür Sohbetleri" programı, Erzurum halkının yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversitelerde kurulan Bilim İletişimi Ofisleri aracılığıyla, bilimsel bilginin halkla buluşturulmasını amaçlayan bu yeni uygulama kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak çeşitli etkinlikler düzenlendi. Atatürk Üniversitesi ise bu önemli buluşmayı, Erzurum'un kültürel belleğinde derin izler taşıyan Temelli Kıraathanesinde gerçekleştirdi.

"Bilim Halk İçindir" anlayışının sahadaki karşılığı

Programda, bilim insanları ile halkı aynı çatı altında buluşturan etkinlik kapsamında, Erzurum'un tarihi, kültürü, müziği, gastronomisi ve sosyal yapısı farklı akademik disiplinler ışığında değerlendirildi. Etkinlikte, kahvehane kültürü, aşıklık geleneği, müzik ve belleğin mekansal izleri gibi konular katılımcılarla paylaşıldı.

Açılış konuşmalarında etkinliğin anlamına ve amacına değinilerek, Cahit Arf'ın "bilim halk içindir" düsturunun izinden gidildiği vurgulandı. Erzurum'un hem kültürel değerlerinin hem de toplumsal hafızasının bilimsel bir yaklaşımla yeniden yorumlandığı programda, halktan gelen katkılarla da etkileşimli bir ortam oluştu.

Rektör Hacımüftüoğlu'ndan mesaj: "Bu buluşmalar, bilimin toplumla kucaklaşmasıdır"

Yoğun programı nedeniyle şehir dışında bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, katılımcılara gönderdiği mesajında şu ifadelere yer verdi: "Atatürk Üniversitesi olarak, bilimin yalnızca laboratuvarlarda, akademik yayınlarda ya da dersliklerde kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Bilim; sokağa, insana, hafızaya, yaşanmışlığa temas ettiğinde anlam kazanır. Bugün Erzurum'un en özel mekanlarından biri olan Temelli Kıraathanesi'nde düzenlenen bu program, işte tam da bu anlayışın bir yansımasıdır. Cahit Arf'ın mirasını yaşatan bu etkinlik, üniversitelerin topluma açılan kapıları olan Bilim İletişimi Ofislerimizin güçlü bir başlangıcıdır. Halkla buluşan her bilimsel çaba, bizi daha aydınlık bir geleceğe taşır.

Katkı sunan tüm akademisyenlerimize, organizasyonu gerçekleştiren Bilim İletişimi Ofisimize ve bu anlamlı buluşmaya katılım gösteren Erzurum halkına gönülden teşekkür ediyorum."

Kültürel zenginlikler bilimsel perspektifle yorumlandı

Moderatörlüğünü Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Çiğdem'in yaptığı program boyunca Öğr. Gör. Rahmi Karadabağ, Temelli Kıraathanesinin tarihçesini ve Erzurum kültüründeki yerini aktarırken, Prof. Dr. Dilaver Düzgün ise Erzurum'un edebi kahvehane geleneğini anlattı. Geleneksel aşık atışması gösterisi büyük beğeni toplarken, Prof. Dr. Hasan Tahsin Sümbüllü, aşıklık geleneğinin sosyal yapılarla ilişkisini değerlendirdi.

Doç. Dr. Ozan Gülüm, Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrasının halk müziğiyle kurduğu bağı anlatırken; Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Erzurum'un bellek mekanlarını, Doç. Dr. Tuba Türkmendağ ise Erzurum'un kültürel mirasını kapsamlı biçimde ele aldı. Program, Dr. Öğr. Üyesi Zuhal Aksakallı Bayraktar'ın Erzurum mutfağına dair sunumuyla sona erdi.

"Bu Buluşma, Bilim ile Kültürün, Halk ile Akademinin Aynı Sofrada Buluştuğu Bir Modeldir"

Etkinliğin kapanış konuşmasını gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar, bu özel buluşmanın yalnızca bir başlangıç olduğunu ifade ederek, "Cahit Arf Halk Buluşmaları" serisinin farklı temalarla ve yeni mekanlarla devam edeceğini belirtti.

Bilimi halkla buluşturan bu etkinliğin, akademi ile toplum arasındaki bağı güçlendirmeyi amaçladığını dile getiren Bayraktar: "Bizler için bilim sadece laboratuvarda üretilen bir bilgi değil, aynı zamanda toplumun içinde yankı bulması gereken bir değerdir. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu buluşma, bilim ile kültürün, halk ile akademinin aynı sofrada buluştuğu bir modeldir. Bu modeli daha da geliştirerek sürdüreceğiz" dedi.

Atatürk Üniversitesi, bilimin halkla buluştuğu bu tür etkinliklerle üniversite-toplum etkileşimini güçlendirmeye ve Türkiye'nin bilimsel okuryazarlığını artırmaya yönelik çalışmalarına devam edecek. - ERZURUM