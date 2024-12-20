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Atatürk Üniversitesi'nde Genç İletişimcilere İlham Veren Panel

Atatürk Üniversitesi'nde Genç İletişimcilere İlham Veren Panel
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Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, Kariyer Rotası Kulübü tarafından düzenlenen 'Mezunlarla Buluşma: Medyanın Nabzı' panelinde TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, öğrencilere habercilikte kariyer geliştirme üzerine önemli tavsiyelerde bulundu.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi, düzenlediği etkinliklerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Kariyer Rotası Kulübü tarafından organize edilen "Mezunlarla Buluşma: Medyanın Nabzı" başlıklı panel, genç iletişimcilere ilham verdi.

Panele, TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban ve İletişim Başkanlığı Erzurum İl Müdürlüğü personeli Rıdvan Bentoğlu konuşmacı olarak katıldı. Etkinlik, Prof. Dr. Besim Yıldırım'ın moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı

Panele konuşmacı olarak katılan TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, habercilik mesleğinin dinamiklerini anlatarak öğrencilere mesleki anlamda gelişimlerini nasıl şekillendirebileceklerine dair önemli tavsiyelerde bulundu. Özellikle dijital çağda haberciliğin geçirdiği dönüşüme vurgu yapan Kurban, genç iletişimcilere sektörde başarılı olabilmeleri için disiplinli çalışma, özgün içerik üretimi ve sürekli öğrenme alışkanlığı kazanmalarını önerdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, Mikail Kurban mesleğe dair unutulmaz anılarını da paylaşarak katılımcılara ilham verdi. Panel, genç iletişimcilerin kariyer hedeflerini netleştirmelerine katkı sağladı.

TRT haber muhabiri Mikail Kurban: "TRT Sizin TRT'niz"

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlediği "Mezunlarla Buluşma: Medyanın Nabzı" panelinde konuşan TRT Haber Muhabiri Mikail Kurban, medya sektöründeki tecrübelerini ve TRT'nin habercilik anlayışını öğrencilerle paylaştı.

Panelde gençlere tavsiyelerde bulunan Kurban, TRT'nin halkın sesi olduğunu vurgulayarak, "TRT sizin TRT'niz. Bu kurum, sadece bir medya kuruluşu değil, aynı zamanda bir kültür ve bilgi hazinesidir. Burada çalışmak demek, halka doğru bilgi ulaştırmak ve her an gelişime açık bir süreçte yer almak demektir." dedi.

Kariyer hedefleri olan gençlere kendilerini sürekli geliştirmeleri gerektiğini hatırlatan Kurban, iletişim sektöründeki yenilikleri takip etmenin ve sektöre özgü beceriler kazanmanın önemine dikkat çekti. Öğrencilerin sorularını yanıtlayan ve onlarla tecrübelerini paylaşan Mikail Kurban, habercilikte karşılaştığı unutulmaz anıları da katılımcılarla paylaştı.

Etkinlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılanırken, geleceğin iletişimcilerine ilham verdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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