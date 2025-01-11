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Atatürk Üniversitesi'nde Gazeteciler Günü Kutlaması

Atatürk Üniversitesi'nde Gazeteciler Günü Kutlaması
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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gazetecilerle bir araya geldi. Hacımüftüoğlu, gazetecilik mesleğinin topluma sağladığı katkılara değinerek, üniversitenin projeleri ve sağlık alanındaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde, Ata Uygulama Otelinde gerçekleşen programda gazetecilerin bu anlamlı günü kutlanırken, üniversitenin projelerine dair önemli bilgiler de paylaşıldı.

Rektör Hacımüftüoğlu konuşmasında, gazetecilik mesleğinin topluma sağladığı değerli katkılara vurgu yaparak, tüm basın çalışanlarının gününü kutladı. Atatürk Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalara da değinen Hacımüftüoğlu, özellikle ilaç ve aşı merkezlerinin kurulması yönündeki çalışmalarda ciddi aşama kaydedildiğini belirtti. Stratejik öneme sahip bu alanların ülke adına önemli kazanımlar sağlayacağını ifade eden Hacımüftüoğlu, yapılan görüşmelerin olumlu geçtiğini ve yakın zamanda somut adımlar atılacağını dile getirdi.

Rektör Hacımüftüoğlu, Erzurum'un yüksek irtifa avantajının katma değere dönüşmesi için üniversite olarak yoğun bir çaba sarf ettiklerini de aktardı. Şehirle bütünleşmiş bir üniversite hedefi doğrultusunda üniversite-toplum iş birliğini güçlendiren projeler üzerinde çalıştıklarını belirten Hacımüftüoğlu, Erzurum'a katkı sağlayacak yeni adımların hızla hayata geçirileceğini ifade etti.

Programın devamında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesindeki çalışmalara dair detayları da paylaştı. Özellikle sağlık alanında sürdürülen projelerin, bölge halkı ve ülke adına büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin ülke yükseköğretimi başta olmak üzere, bölgesi ve ülkesi için taşıdığı anlamın ve sorumluluğun bilincinde olduklarını belirterek bu bilinçle çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Etkinlik, günün anlam ve önemine binaen hazırlanan pastanın kesilmesiyle sona erdi. Rektör Hacımüftüoğlu, tüm gazetecilerin gününü bir kez daha kutlayarak, sağlık ve başarı dolu bir gelecek temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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