Üye Girişi
Haberler
Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 2 milyar TL'lik Genel Sağlık Sigortası borcu silinecek

Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 400 bin kişinin borcu siliniyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dizilerdeki şiddet sahnelerine tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran sahne!

 7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti

7 kişiyi katleden berberin dükkan camındaki yazı dikkat çekti
Ayhan Bora Kaplan: Bürokratlara ve devlet büyüklerine iftira atmamı istediler

Ayhan Bora Kaplan'dan ortalığı karıştıracak suçlama: O isimlere iftira atmamı istediler

Atatürk Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı

Atatürk Üniversitesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğretmenlerin gelecekteki rolüne vurgu yaptı ve eğitimdeki katkılarından dolayı teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından düzenlenen özel etkinliğe katıldı.

Süheyla-Sıtkı Alp Fen ve Anadolu-Fen Lisesinde düzenlenen programa Rektör Hacımüftüoğlu'nun yanı sıra, eşi Doç. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Hasan Türkez ile eşleri, Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, okul idarecileri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

Program, Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle'nin açılış konuşmasıyla başladı. Karagülle, öğretmenlerin toplumdaki yeri ve önemini vurgulayarak: "24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle düzenlediğimiz bu anlamlı programa hoş geldiniz. Bugün siz öğretmenlerimize olan minnettarlığımızı ve sevgimizi bir kez daha ifade etme fırsatını bulmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Karagülle, konuşmasında öğretmenlerin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çekerek, şunları kaydetti: "Kutsal olduğu kadar ağır bir mesleği icra ediyorsunuz. Sizler, ailelerin emanet ettiği çocukları bir nakkaşın titizliğiyle işliyorsunuz. Öğretmenlik yalnızca bilgiyi aktarmak değil; aynı zamanda bu bilgiyi tecrübe ve irfanla harmanlayarak çocuklarımızı hayata hazırlamaktır. Sizlerin öğrencilere verdiğiniz her bilgi, onların hayatlarında kalıcı bir mirasa dönüşecektir. Bu özverili gayretiniz için her birinize minnettarız. Hep birlikte daha aydınlık yarınlara ulaşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Rektör Hacımüftüoğlu: "Geleceğin Teminatı Olan Gençlerimize Işık Tutuyorsunuz"

Ardından kürsüye gelen Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğretmenlerin toplumun geleceğinde oynadığı kritik role vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı: "Bir ülkenin gelişiminde en büyük pay, hiç şüphesiz, eğitimin ve eğitimin temel taşı olan öğretmenlerindir. Sizler, geleceğin teminatı olan gençlerimizin hayatına ışık tutarak sadece bireyleri değil, aynı zamanda ülkemizin yarınlarını inşa ediyorsunuz. Eğitime gönül vermiş siz değerli öğretmenlerimizle bir arada olmaktan gurur duyuyorum."

Rektör Hacımüftüoğlu, konuşmasında ayrıca Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarının eğitim alanındaki başarılı çalışmalarına ve öğretmenlerin bu sürece olan katkılarına da değindi. Hacımüftüoğlu: "Özel Vakıf Okullarının, kreşten liseye kadar geniş bir yelpazede eğitim-öğretim faaliyetlerini bir bütünlük içinde sürdürmesi, sizlerin fedakarca emekleriyle mümkün olmaktadır. Öğrencilerimizin kalplerine ve zihinlerine bıraktığınız izler, okulun başarısını taçlandırmaktadır. Bu vesileyle, bu eğitim yolculuğunda emeği geçen tüm yöneticilerimize ve en büyük teşekkürü hak eden, öğrencilerimize yol gösteren siz değerli öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada, sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu anlamlı günde, Atatürk Üniversitesi olarak, eğitim ve öğretime verdiğimiz değeri bir kez daha vurgulamak isterim. Sizlerin özverili çalışmaları olmadan bu vizyonu gerçekleştirmek mümkün değildir. 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizin daha aydınlık bir geleceğe doğru yol alması sizlerin sayesindedir. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik, öğretmenlere verilen çeşitli hediyeler ve tüm davetlilerin katılımıyla gerçekleşen bilgi yarışması ile sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Van Bronkhorst'u yerde yere vurdu yerine bir de hoca önerdi
img

Öldü denilen adam, cenazesi yakılmak üzereyken dirildi
img

Aylar sonra yeniden karşı karşıya geldiler: Hadi gel de kapat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Pazartesi hangi diziler var? 25 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Yemekteyiz Selami kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selami Bey kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rümeysa kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rümeysa Kavut kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Rıdvan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Rıdvan Salman kaç yaşında, nereli? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-ADANA DEMİRSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 25 Kasım günün maçları nereden izlenir? Yemekteyiz Emirhan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Emirhan Bey kaç yaşında, nereli? Emirhan - Menekşe evli mi? Yemekteyiz Menekşe kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Menekşe Hanım kaç yaşında, nereli? Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları silinecek mi, kimlerin borcu silinecek? Yemekteyiz Zişan kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Zişan Hanım kaç yaşında, nereli? 26 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Koç, Balık, Başak burcu yorumu! 26 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 25 Kasım 2024 Cumartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.