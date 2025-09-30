Atatürk Üniversitesi Mezunları 40. Yıl Buluşmasında Bir Araya Geldi

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümünün 1985 yılı mezunları, mezuniyetlerinin 40. yılında düzenlenen anlamlı bir buluşmada bir araya geldi.

Orhan Yavuz Amfisinde gerçekleşen program, hem nostaljik anılara sahne oldu hem de mezunlar ile hocalarını yeniden buluşturdu.

Sembolik bir mezuniyet töreni atmosferinde geçen buluşmada, kimi iş hayatına veda ederek emeklilik dönemine giren, kimi ise farklı alanlarda hizmetlerini sürdüren mezunlar, yıllar öncesine uzanan öğrencilik hatıralarını tazeledi. Katılımcılar, gençlik yıllarına ait sıcak dostluklarını ve paylaşımlarını yeniden yaşamanın mutluluğunu paylaştı.

Programda konuşan Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melda Şişecioğlu, mezunların her daim fakültenin ve üniversitenin en önemli değerlerinden biri olduğunu belirterek, bu tür buluşmaların kurumsal aidiyeti güçlendirdiğini ifade etti.

Ayrıca mezunların öğrencilik yıllarında derslerine girmiş olan Prof. Dr. İrfan Küfrevioğlu, Prof. Dr. Hasan Seçen ve Prof. Dr. Nihat Akbulut da birer konuşma yaparak Kimya Bölümünün son 40 yılda kat ettiği mesafeyi, bilimsel gelişimini ve akademik başarılarını katılımcılarla paylaştı. Hocalar, bölümün bugün ulaştığı noktada mezunların da doğal bir paydaş olarak önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Etkinlikte, fakülte mezunlarının bölümün eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerine destek olmalarının büyük bir memnuniyetle karşılandığı dile getirildi. Mezunlara, birikimlerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaşmaları yönünde davetlerde bulunuldu.

Program, mezunların sembolik cübbe giyme töreniyle noktalandı. Anlamlı etkinlik, katılımcılar için hem geçmişe duygu dolu bir yolculuk hem de geleceğe dair umut verici bir buluşma oldu. - ERZURUM