Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 2 Yıl Süreyle Akredite Edildi

İlahiyat Akreditasyon Kurulu (İAK) tarafından 30 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi normal öğretim ilahiyat programının akreditasyon durumu görüşüldü. Alınan karar, aynı tarihte İlahiyat Akreditasyon Ajansı (İAA) Yönetim Kurulu tarafından da onaylanarak kesinleşti. Buna göre Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi normal öğretim İlahiyat Programı, 2 (iki) yıl süreyle ulusal akreditasyon almaya hak kazandı.

Akreditasyon kararı, fakültenin akademik kalitesini, eğitim-öğretim standartlarını ve kurumsal yeterliliğini tescil ederken, öğrenciler ve mezunlar için de önemli bir güvence oluşturuyor. Eğitimde kaliteyi ön planda tutan İlahiyat Fakültesi, aldığı bu akreditasyon ile hem ulusal hem de uluslararası düzeyde saygınlığını artırmayı hedefliyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, alınan akreditasyon kararını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirterek şunları söyledi: "Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinde kalite odaklı yaklaşımını sürdürerek her geçen gün önemli başarılar elde etmektedir. İlahiyat Fakültemizde uzun yıllar boyunca ülke yükseköğretimine önemli hizmetler sunan İlahiyat Programının 2 yıl süreyle ulusal akreditasyon alması, bu vizyonumuzun somut bir göstergesidir. Bu başarıda emeği geçen başta Dekanımız Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit hocamız olmak üzere tüm akademik ve idari kadromuzu gönülden tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız için önemli kazanımlar sağlayacak bu karar, aynı zamanda üniversitemizin kurumsal gelişim yolculuğuna da güç katacaktır."

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammed Kızılgeçit ise, akreditasyon sürecinde özverili bir şekilde çalışan akademik personel, idari kadro ve öğrencilerine teşekkür ederek, fakültenin gelecekte de kalite standartlarını yükseltmeye devam edeceğini ifade etti. Alınan bu karar ile birlikte Atatürk Üniversitesi, yükseköğretimde kalite kültürünü yaygınlaştırma yolunda bir adım daha atmış oldu. - ERZURUM