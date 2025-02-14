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Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Töreni Düzenledi

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Teşvik Töreni Düzenledi
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Atatürk Üniversitesi, 2024 yılı araştırma faaliyetleri kapsamında başarılı akademisyenleri ödüllendirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bilim alanındaki konumunu güçlendiren çalışmalara vurgu yaptı.

Gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla üniversite isminin üst sıralara taşınmasına katkıda bulunan akademisyenleri ödüllendiren Atatürk Üniversitesi, Bilimsel Teşvik Törenlerini düzenlemeye devam ediyor.

2024 yılında yaptıkları araştırma faaliyetlerinde Aralık ayı için başvuran öğretim üyelerine ödülleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından verildi.

Yayın, patent, proje ve firmaları ile ön plana çıkan akademisyenlere 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen törende ödüllerini takdim eden Rektör Hacımüftüoğlu, araştırma temelli çalışmalarından ve başarılarından dolayı akademisyenleri tebrik etti.

Atatürk Üniversitesinin kadim geçmişine yakışır çalışmalarla daima bir adım önde olması gerektiğini belirten Rektör Hacımüftüoğlu, çalışan, üreten ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayan tüm personelin her açıdan destekleneceğini vurguladı.

"Sizlerin Yaptığı Çalışmalar Bizim İçin Çok Daha Değerli Bir Konumda"

Atatürk Üniversitesinin; evrensel bilimde ön sıralarda yer alan, sorun odaklı çalışan ve toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretebilen bir üniversite olarak konumlandığını aktaran Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, üniversite mensubu tüm bilim insanlarının nitelikli çalışmaları ve elde ettiği başarıların kendilerini onurlandırdığını ifade etti.

Rektör Hacımüftüoğlu: "İnsanlığa ve bilime katkı sunmak amacıyla hazırlanan ve saygın akademik kuruluşlarda yayımlanan makaleler, yayınlar, patentler, projeler ve firmaları neticesinde alınan ödüller, aslında bir akademik birikimin sonunda alınan ödüllerdir. Ortaya konulan bilimsel çalışmaların maddi değeri verilen bu ödüllerle ölçülemez. Sizlerin yaptığı çalışmalar bizim için çok daha değerli bir konumda. Ülkemizi, dünya akademik sıralamasında üst sıralara taşımak için daima çaba göstereceğiz. Bilim insanlarımıza üniversitemiz ve şehrimiz adına teşekkür ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bilimsel Teşvik Töreni, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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