Atatürk Üniversitesi Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları Devam Ediyor

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla devam ediyor. Toplantılarda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konuşuluyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesindeki 2023 Yılı Akademik İzleme ve Değerlendirme Toplantıları, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında birim yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla devam ediyor.

Kültür Merkezi Mavi Salonda, sabah Turizm Fakültesi, öğleden sonra ise Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi akademisyenleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı ve yönetim ekibine, fakülte dekanları ile yüksekokul müdürleri birimlerinde yapılan çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirdi.

Araştırma Üniversitesi performans göstergeleri, kültürel dönüşüm çalışmaları, akademik performans sonuçlarının değerlendirilmesi ve TÜBİTAK yetkinlik analizi şeklinde 4 başlık halinde gerçekleşirken, sunumlarda gelişme ve tıkanmalar da izleniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar ışığında belirlenen yol haritasına yönelik gidişatın ne aşamada olduğunun konuşulduğu toplantılarda, ortaya çıkarılan veriler doğrultusunda başarılı bulunan yerleri ve geliştirilmesi gereken yönlerin tespit edileceğini aktaran Rektör Çomaklı, birimlerde ise yapılan çalışmaların geri dönüşlerinin alındığını söyledi.

Ülke yükseköğretiminde; araştırma-geliştirme, topluma katkı ve inovasyon anlamında Atatürk Üniversitesinin birçok biriminin istenilen seviyeye geldiğini aktaran Rektör Çomaklı şunları söyledi: "Lokomotif olan birçok fakültemizle, alanında uzman akademisyenlerimiz ve donanımlı altyapımız ile ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak ülkemizin akademik alanda dünya ülkeleri ile rekabet etmesine katkı sunmak yegane arzumuzdur. Bu doğrultuda çalışan, emek sarf eden hem nitelikli öğrenci yetiştiren hem de kaliteli yayınları ile üniversitemize katkı sunan tüm akademisyenlerimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum." - ERZURUM