Atatürk'ün Giresun'a gelişi ve Gaziler Günü kutlamaları

Giresun'da 19 Eylül Gaziler Günü ve Atatürk'ün Giresun'a gelişinin 99. yıl dönümü kutlandı.

19 Eylül 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ve Mareşal rütbesinin verilmesi dolayısıyla kutlanan 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Giresun'da tören düzenlendi. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Eylül 1924'te Giresun'u ziyaret edişinin 99. yıl dönümü de kutlandı.

Düzenlene törende Atatürk Meydanındaki Atatük heykelinin önünde çelenk sunumu yapıldı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Giresun Şube Başkanı Hayrettin Akgün, burada yaptığı konuşmada, "Vatanın her karış toprağında bayrağını, istiklalini, istikbalini ve kutsal değerlerini korumak ve savunmak için en güç koşullar altında canlarını ortaya koymaktan çekinmeyen gazilerimiz, milletimizin medarı iftiharı, vatanseverliği ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Bugün bu ülkenin hür ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmesi bakımından ne tür fedakarlıklar yapabildiğinin herkes ve özellikle gençlerimiz tarafından çok iyi bilinmesi gerekiyor. Kan dökülerek vatan olan bu topraklar bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk milleti tarafından en kutsal emanet olara korunacaktır. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi, edebiyete intikal eden gazilerimiz rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığının rıhtımında Atatürk'ün Giresun'a geldiği noktada temsili tören yapıldı. Bu esnada Giresun Kalesinde üç pare top atışı yapıldı.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"19 Eylül 1921, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazi' unvanının verildiği tarihi bir gündür. Bu nedenle 19 Eylül tarihi Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Ayrıca, 99 yıl önce 19 Eylül 1924'de Atatürk'ü gönüllü alayların şehri Giresun'da ağırladığımız günün de yıl dönümüdür. Bizler de aynı heyecan ve coşkuyu bugünde hissediyoruz. Türk halkı, tarihin her döneminde tüm zorluklara ve engellere karşın vatanını sevmeyi, bağımsız yaşamayı, bağımsızlığını kanı ve canı pahasına korumayı ilke edinmiştir. Bugünün güçlü ve saygın Türkiye'sinin temelinde kahraman gazilerimizin önemli bir payı bulunmaktadır. Yok edilmek istenen bir milleti, kanları ve canları ile dirilten milletimizin bir tarih olduğunu ve yok edilemeyeceğini tüm dünyaya ilan ederek, vatan toprakları üzerinde bayrağımızı dalgalandırmamızı şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm gazilerimizin 19 Eylül 'Gaziler Günü'nü kutluyor, bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize aileleriyle birlikte sağlıklı ve huzurlu bir hayat temenni ediyorum."

Törende Atatürk'ün Giresun'a gelişini temsilen Gazi tarafından rıhtıma çıkarılan Türk bayrağı, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti'ye teslim edildi.

Törene Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GİRESUN