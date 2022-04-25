Atatürk'ün Ağaç Kesilmemesi İçin Yerini Değiştirdiği "Yürüyen Köşk" Bakımsız Kaldı

NEDİM GÜLER

Yalova'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çınar ağacının dalının kesilmemesi için temelinden kaydırdığı "Yürüyen Köşk" uzun süredir bakım görmüyor. Köşkün iskelesi, fırtınalarda yıkılarak kullanıma kapatıldı.

Yalova'da, 1929 yılında yaptırılan ve çınar ağacının kesilmesini önlemek için inşasından sonra temelinden raylarla kaydırılan "Yürüyen Köşk" zamanla dış etkenlere bağlı olarak zarar görmeye başladı.

"BAKIMI DAHA İYİ YAPILMALI"

Köşkün kış aylarında fırtınalardan zarar gören iskelesi şeritlerle çevrilip kullanıma kapatılırken tarihi köşkün dış cephesinde boyaların döküldüğü, balkon korkuluklarının paslandığı gözlendi.

Köşke ikinci kez geldiğini söyleyen öğrenci İlayda Timoçin, "Buraya ikinci gelişim. Açıkçası şu an daha bakımsız durumda. Yalova Belediyesi'nin daha iyi bakmasını beklerdim açıkçası. İskele zaten çevrilmiş girmeyelim diye. Demirler paslı, yerlerde çöp var" dedi.

Ayşegül Erdöl isimli vatandaş da Atatürk Orman Çiftliği ve Yürüyen Köşk'ün Atatürk'ün doğaya verdiği önemin en önemli kanıtı olduğunu söyledi. Köşkü ziyaret eden Ayşegül ve Metin Özarslan ise köşkün bakımının daha iyi yapılması gerektiğini dile getirdi.

Öte yandan AKP'li Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da yerel bir gazeteye verdiği demeçte köşkün anıt bir yapı olduğu için çivi dahi çakamadıklarını ifade ederek restorasyon çalışması için Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'nun kararını beklediklerini açıklamıştı.