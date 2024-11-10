Atatürk'ün 86. Yılı: Halit Acar'dan Anma Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86.yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan DEİK Türkiye- Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, dünyada yaşanan küresel sorunların Atatürk ilke ve prensipleriyle çözülebileceğini ifade ederek, "gün anma günü değil Atatürk'ü anlama günüdür" dedi.

Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Atatürk'ü ebediyete intikalinin 86.yılında saygıyla andığını ifade eden DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar yayımladığı anma mesajında, "Atatürk tarih boyunca yetişen en büyük önderlerden biridir. Hayatını Türk milleti ve onun bağımsızlığına adamış, milli birliğimizin, bağımsızlığımızın, çağdaşlık ve aydınlanmanın simgesi olmuş, üstün nitelikleri, kişiliği ve düşünceleri ile yaşadığı çağa damgasını vurmuştur. Tarih sahnesinden silinmeye çalışılan milletimizi eşsiz dehası, azmi ve kararlılığı ile ayağa kaldırmış, başarıyla çıktığı kurtuluş mücadelesi sonrasında, yeni bir devlet kurmuş, gerçekleştirdiği yeniliklerle milletimize demokratik bir cumhuriyet ve aydınlık yarınlar armağan ederek, çağdaş Türkiye'nin yolunu açmıştır. Cumhuriyetimizin kazanımları ve Atatürk ilke ve inkılapları ışığında; hoşgörü, uzlaşma, birlik, beraberlik ve barış içinde yaşamak, modern dünya ailesinin en saygın üyeleri arasında Türkiye Cumhuriyeti devletinin varlığı için çok çalışmak, hepimizin temel bir görevidir. Onun bizlere manevi mirası olan ilke ve inkılapları sadece milletimiz için değil, bütün mazlum milletler için adeta bir yol haritasıdır. Bugün dünyada yaşanan küresel savaşlar ve krizlerin çözümüne rehberlik yapabileceğine inandığım bu düşüncelere sahip çıkmak hepimizin ortak görevidir. Geleceğe de ışık tutmak isteyen Büyük Önder'in "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." sözü, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini anlamak ve korumak için parola olmalıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86. yılında bir kez daha rahmet, özlem ve şükranla anıyor, aziz hatırası önünde saygı ile eğiliyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP