Atatürk'ün 87. Ölüm Yıl Dönümü Anıldı

Eskişehir'de Atatürk'ün ölümünün 87'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle anma mesajları yayımlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 87'nci ölüm yıl dönümünde anılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Kamil Çolak birer mesaj yayımladı.

"Atatürk, başarılarıyla tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olmuş eşsiz bir liderdir"

Vali Aksoy yayımladığı mesajda, "Cumhuriyetimizin banisi, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletine adadığı bir ömürle, askeri dehası ve sarsılmaz vizyonuyla, sadece vatanımızın bağımsızlığını değil, aynı zamanda milletimizin maküs talihini de değiştiren Atatürk, başarılarıyla tüm mazlum milletlere ilham kaynağı olmuş eşsiz bir liderdir. 10 Kasım, bir matem günü olmaktan ziyade onun 'En büyük eserim' dediği Türkiye Cumhuriyeti'ne ve bizlere miras bıraktığı yüksek ideallere sahip çıkma kararlılığımızı tazelediğimiz bir gündür. Bizlere düşen en asli görev, onun gösterdiği 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefine sarsılmaz bir iradeyle yürümek, birlik ve beraberlik içinde çalışarak ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımaktır. Atatürk'ün fikirleri ve ilkeleri, yolumuzu aydınlatan bir meşale olmaya daima devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle vefatının yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatanımız uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

"Gazi Mustafa Kemal, bizlere yol göstermeye devam etmektedir"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak ise mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin bağımsızlık mücadelesine liderlik eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atan Gazi Mustafa Kemal; azmi, vizyonu ve millet sevgisiyle bizlere yol göstermeye devam etmektedir. AK Parti olarak Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda daha güçlü bir Eskişehir ve daha müreffeh bir Türkiye için Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gece gündüz çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamlı günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, emanetleri ebediyen payidar olsun."

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri ile bugün de bize yol göstermekte ve ışık tutmaktadır"

Rektör Çolak da mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hayatını ülkesine, milletine ve ideallerine adamış, vatanımızın düşman işgalinden kurtarılmasına önderlik ederek milletimizi ayağa kaldırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm mazlum milletlere örnek olurken, aynı zamanda bu vatanı emanet ettiği Türk gençliği için de eşsiz bir ilham kaynağı olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük hedefi, ülkemizin dünyada hak ettiği yere gelmesi ve muasır medeniyetler seviyesine ulaşması olmuştur. Bu hedefler doğrultusunda Türk milleti, Atatürk'ün fikirlerinden aldığı ilhamla birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemesini sürdürmektedir. Cumhuriyetimizin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fikirleri ile bugün de bize yol göstermekte ve ışık tutmaktadır. Bu nedenle 10 Kasımlar onun düşüncelerini daha iyi anlamak ve anlatmak için bir fırsat olarak görülmelidir. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR