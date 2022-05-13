Ataşehir'de 19 Mayıs'a Coşkulu Kutlama

ATAŞEHİR, İSTANBUL (ANKA) -

İstanbullu gençler, 19 Mayıs'ta Ataşehir'de buluşacak. Cumhuriyet Parkı'nda yapılacak kutlamalarda amatör müzik gruplarının yanı sıra Alman rock müzik grubu Reise Gruppe Hans, DJ performansıyla Hey Douglas ve sevilen topluluk Dengi Dengine sahne alacak. Kapanışı ise Halk müziği ve Anadolu Rock'ın güçlü sesi Selda Bağcan yapacak.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ataşehir'de bu yıl da büyük bir coşkuluyla kutlanacak. Renkli bir festival programı hazırlayan Ataşehir Belediyesi, katılımcıları müziğin, açık havanın ve bayramın coşkusuyla buluşturacak.

Tüm gençleri ve ailelerini festivale katılmaya davet eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadelenin ilk ateşini yakışının 103. yıl dönümünü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutlamanın gururu ve sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle Bayramımızı en içten duygularımla kutluyor başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Gençlik Festivalimizin mutluluğunu birlikte yaşamaya tüm yurttaşlarımızı Cumhuriyet Parkı'na bekliyorum" dedi.

19 MAYIS'TA GENÇLER SAHNEDE

Ataşehir Cumhuriyet Parkı'nda saat 15.00'te alternatif sahnede başlayacak festivalde, Çamlık Gen Koleji Orkestrası, Adıgüzel Güzel Sanatlar Pop Orkestrası, Aydın Doğan Güzel Sanatlar Lisesi "Efor" Pop Rock Grubu ve Fenerbahçe Üniversitesi Müzik Kulübü canlı performanslarını sergileyecek.

Ana sahnede ise konserler saat 18.00'de başlayacak. İlk olarak Kardeş Belediye Monheim'den gelecek olan "Reise Gruppe Hans" sahne alacak. Ardından funk, rock ve elektronik türleri etnik tınılarla sentezleyen "Dengi Dengine" dinleyicilerle buluşacak.

İlerleyen saatlerde ise "Yekte, Ayva Çiçek Açmış, Ölem Ben, İkimiz Bir Fidanın" gibi klasiklere yaptığı coverlarla tanınan Hey Douglas, vurmalı ve üflemeli enstrümanlar eşliğinde canlı performansıyla, 19 Mayıs coşkusunu yaşamak isteyenlerle buluşacak.

KAPANIŞI SELDA BAĞCAN YAPACAK

19 Mayıs coşkusu Ataşehir'de çok özel bir konserle taçlanacak. Halk müziği ve Anadolu Rock'ın efsane ismi Selda Bağcan, şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyleyecek.