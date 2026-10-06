Atanamayan Seval Kutsal temizlik şirketi kurdu, 15 kişiye istihdam sağlıyor

Gaziantep'te atanamayınca laboratuvar teknisyenliğini bırakan 39 yaşındaki Seval Kutsal, "iki pantolon, bir tişört" diyerek çıktığı yolda kendi işinin patronu olarak 15 kişiye istihdam sağlıyor.

Gaziantep'te bir süre özel hastanede laboratuvar teknisyenliği yapan 39 yaşındaki Seval Kutsal, kamuya atanamayınca kariyerinde farklı bir yol çizmeye karar verdi. Sağlık sektöründeki mesleğini geride bırakan Kutsal, kendi işini kurmak için araştırma yapmaya başladı. Temizlik sektörüne yönelen Kutsal, büyük bir sermayesi olmadan çıktığı bu yolda çeşitli eğitimlere katıldı, projeler hazırladı ve devletin girişimcilere sunduğu desteklerden yararlandı. "İki pantolon, bir tişört" diyerek başladığı işini zaman içerisinde büyüten Kutsal, bugün kendi şirketinin başında çalışmalarını sürdürüyor. Başlangıçta sınırlı imkanlarla yola çıkan Kutsal, aldığı destekler ve verdiği emek sayesinde ekibini de genişletti. Çoğu kadın sığınma evlerinde kalan kadınlardan oluşan 15 kişiye istihdam sağlayan Kutsal, kadınların ekonomik hayata katılmasına katkı sunarken, temizlik şirketiyle bugüne kadar yaklaşık 7 bin evin temizlenmesine öncülük etmenin gururunu yaşıyor.

"İki pantolon, bir gömlek ütüleyerek çıktığım bu yolda binlerce daire teslim ettik"

Hemşire olarak görev yaptığı hastaneden ayrılarak temizlik şirketi kurduğunu belirten Seval Kutsal, "Ben özel bir hastanede laboratuvar teknikeriydim. Atanamadığım zaman ne yapmam gerektiğini düşündüğümde hizmet sektörüne atılmak istedim. İki pantolon, bir gömlek ütüleyerek çıktığım bu yolda yüzlerce, binlerce daire teslim ettik, ütü yaptık, kuru temizleme yaptık. Tabii başta önce yadırgandım. Çünkü bir sağlıkçı iken gelip bir temizlik şirketi kurmak ister istemez beni zor durumda hissettirdiği oldu. Ama kadın sığınma evlerindeki ablalarımla birlikte Gaziantep'te çok güzel hizmet veriyoruz" dedi.

"Bu süreçte zorlandım ama başarı da zaten zordan geçiyor"

Meslek hayatında projeler yazarak desteklerden yararlandığını aktaran Kutsal, "Yapamazsın, edemezsin" diyenlere aldırmayarak kendi işinin patronu olduğunu söyledi.

Kutsal, "Bu mesleği seçmekteki amacım hizmet sektörüne yön vermekti ama ben de bilmiyordum bu kadar ilerleyeceğimizi. Devlet desteğiyle birlikte makinelerimi yenileme şansım oldu. Proje yazarak da devletin her yıl sonlarında verdiği desteklerden faydalandım. Ben bu desteği aldıkça bir yıl sonra daha fazla ablamızla, mesai arkadaşlarımla bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Bana bu işi yapamazsın diyen çok fazla oldu. Çünkü benim de çok zorlandığım dönemler oldu. Fakat pes etmedim. Şu zamana kadar temizliğini tamamlayıp 7 bin anahtar teslimi yapmışız. Ekstra kendi ilacımızı üretme şansı verildiği için de tabii ki hem zorlandım. Başarı da zaten zordan geçiyor" ifadelerini kullandı.

"Şu an sabit 15 mesai arkadaşım var"

İş yerinde kadın sığınma evlerinde kalan kadınlar başta olmak üzere birçok kişiye istihdam sağladığını vurgulayan Kutsal, "Şu an sabit 15 mesai arkadaşım var. Bunların birçoğu kadın sığınma evlerinden geliyor. Kendilerini sabah ben alıyorum, akşam ben bırakıyorum. Bundan sonraki hedeflerim tabii ki şubelerimi daha da artırmak, istihdamı daha çok artırmak" ifadelerini kullandı.

"Ayaklarımın üstünde duruyorum"

Yaptığı işlerle ayaklarının üstünde durduğunu ve mutlu olduğunu söyleyen Necla Kara ise, "7 yıldır ben bu işi yapıyorum. Burada da inşaat sonrası evlerde temizlik yapıyorum, dolap siliyorum. Burada iyi ki çalışmışım. Oğlumu ve kızımı evlendirdim. Ev aldım. Ayaklarımın üstünde duruyorum. Çok mutluyum. Seval Hanım'la biz anne-kız gibi geçiniyoruz. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

"Buradan kazandığım parayla geçimimi sağlıyorum"

Kübra Güler ise, "4 yıldır Seval Hanım'la beraberiz. Kuru temizleme bölümünde çalışıyorum. Vatandaşlarımızın evde çıkaramadıkları lekeli çamaşırları, çarşaf, masa örtüsü, perde gibi ürünlerin lekelerini burada çıkarıyoruz. Bizim Seval Hanım'la tanışma serüvenimiz 4 yıl öncesine dayanıyor. Ben çalışmak için buraya geldim. Çok sevimli, çok tatlı, çok vicdanlı ve merhametli bir patronumuz var. Biz de sevdiğimiz için yanından gidemiyoruz. Onun dışında bir tane oğlum var. Tek başımayım. Buradan kazandığım parayla ona bakıyor ve geçimimi sağlıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı