Atakum Belediyesi'nden deprem bölgesinde iftar programı

Samsun'un Atakum Belediyesi tarafından deprem bölgelerinden olan Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta iftar sofrası kuruldu. Burada depremzede vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Bu acının tarifi yok. Acınıza ortak olmaya çalışıyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, deprem bölgesindeki Adıyaman ve Kahramanmaraş'ı ziyaret etti. İllerin sokaklarında incelemelerde bulunan Başkan Deveci, büyük bir acı yaşayan depremzedelerle dertleşerek acılarını paylaştı. Atakum Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında da afetzedelerle bir araya gelerek dayanışma mesajı verdi. Başkan Deveci, geceyi de Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nun (SAMKON) Adıyaman'da kurduğu Samsun Konteyner Mahallesi'nde geçirdi, sahuru da yine konteyner mahallesinde depremzedelerle birlikte yaptı.

Adıyaman'da büyük oranda yıkılmış veya hasar görmüş binaların yer aldığı cadde ve sokaklarda dolaşan Başkan Deveci, büyük bir manevi desteğe ve yaşadıkları acıyı anlatma ihtiyaç duyan vatandaşlarla dertleşti. Başkan Deveci ve beraberindeki ekip aynı zamanda depremin izlerini yerinde inceleyerek Atakum'da olması muhtemel bir afet durumu ardından kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımlar hakkında da notlar aldı. Başkan Deveci ayrıca, konteynerlerde hizmet veren Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile Nurhak Belediyesi'ni de ziyaret ederek, mevkidaşlarının ihtiyaçları ile Atakum Belediyesi'nin ilçelerde yapabileceği çalışmalara yönelik planlamalar yaptı ve bölgedeki aktif fay hatları hakkında da bilgi aldı.

Şehrin yeniden düzenlenmesi için tespit ve düşüncelerini gerekli yerlere aktaracaklarını söyleyen Başkan Deveci, bölge insanının haklarını alması için her zaman ve her yerde çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. İnceleme gezisinde fay hattı üzerinde yer alan Gölbaşı ilçesinde neredeyse her yer yıkılırken, ayakta kalan Atatürk heykeli de dikkat çekti. Bölgedeki vatandaşlara sağlık hizmeti veren sahra hastanesini de ziyaret eden Başkan Deveci, burada da çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yapılacak yeni çalışmalar planlandı

Duygusal anların yaşandığı inceleme gezisinden sonra SAMKON'un Adıyaman'da kurduğu Samsun Konteyner Mahallesi'nde Atakum Belediyesi'nin vereceği iftar öncesinde mahalledeki afetzedelerle bir araya gelen Başkan Deveci, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı'nın eşliğinde yapılan çalışmaları inceledi. Burada depremzedelerin hayat şartlarını iyileştirmeye yönelik daha önce yapılmış ve gelecekte yapılacak çalışmalar hakkında da görüşmeler gerçekleştirdi. SAMKON'un Samsunluların dayanışmasını taşıdığı Samsun Konteyner Mahallesi'nde oluşturulan fırın, mutfak, çamaşırhane, çocuk oyun alanı gibi bölümleri dolaşan Başkan Deveci, daha sonra iftar programında depremzedelerle bir araya geldi. İftar sonrasında Başkan Deveci çocuklar için düzenlenen eğlencede minikleri hediyeleriyle mutlu ederken, SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı da Atakum Belediyesi'nin bölgede yaptığı çalışmalar nedeniyle Başkan Deveci'ye plaket takdim etti. Başkan Deveci ayrıca Göztepe-Samsunspor maçını da iftar çadırında depremzedelerle birlikte takip etti.

"Sizin acınız, bizim acımız, acınıza ortak olmaya çalışıyoruz"

Samsun Konteyner Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara hitap eden Başkan Deveci, "İlk kez deprem bölgesine geldim. Depremi olduğu andan itibaren takip ettim. Atakum'a deprem bölgesinden gelen 5 bine yakın ailemiz var. Her birinin acısını dinledim ve hissettim ama bugün burada başka bir tabloyla karşılaştım. Biz kardeşiz, aynı toprakların insanlarıyız. Sizin acınız, bizim de acımız. Siz burada ağlıyordunuz, ben orada ağlıyordum. Bugün burada o acıyı daha da hissettim. Bugün sokaklarda yürürken yıkılan caminin yanında, araçların arasında bir kadınının tek başına durduğunu gördüm, gözleri buğuluydu, acısını hissettim. Halini hatırını sorduğumda karşıdaki yıkılmak üzere olan beş katlı binayı gösterip 'Bu ev benim evim. Her gün buraya gelip iki saat evime bakıp, gidiyorum' dedi. Bu acının tarifi yok. Bizler sizin acınıza ortak olmaya çalışıyoruz. Hepinize ayrı ayrı geçmiş olsun. Yakınını kaybedenlere başsağlığı diliyorum, mekanları cennet olsun" dedi.

SAMKON'un, depremin ikinci gününden itibaren bölgede çalıştığını söyleyen SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı ise, "Bu alanı bir konteyner mahallesi oluşturmamız için bize sundukları için çok mutluyuz. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılara şifa diliyoruz. Allah kimseyi evinden-ocağından etmesin, memleketimizin hiçbir yerinde böyle acılar yaşanmasın. Burası hiç aklımızdan çıkmıyor, sizlerin huzura kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN