Atakum Belediyesi'nden 19 Mayıs Videosu - Haberler

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle CHP'li kadın milletvekili ve belediye başkanlarını aynı videoda bir araya geldi. Kadınlar, 19 Mayıs'ı Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleriyle selamladı.

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı CHP'li kadın milletvekilleri ve belediye başkanlarını bir araya getirdiği videoyla kutladı.

ATATÜRK'ÜN SÖZLERİNİ SESLENDİRDİLER

#KadınAta ve #KadınAtadanÖğütler etiketiyle paylaşılan videoda kadınlar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini seslendirdi.

Bütüncül şifa uzmanı Müleyke Özer'in fikriyle başlanan videonun çekimleri, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun İl Kadın Kolları Başkanı Nazan Güneysu ve Atakum Belediye Başkan Yardımcı Atilla Küçükala tarafından koordine edildi. Sosyal medyada kısa sürede yayılan video, oldukça beğeni aldı.

Videoda Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Hatay Milletvekili Suzan Şahin, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Eskişehir Milletvekili Dr. Jale Nur Süllü, Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal olmak üzere 12 CHP'li kadın milletvekili yer aldı.

Videoda yer alan belediye başkanları ise şöyle:

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanı Zehra Özyol, İzmir Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Aydın Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel.