Atakum Belediye Başkanı Deveci'den 19 Mayıs Çağrısı:  'Gelin, Bayramımızı Kutlayalım'

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, tüm yurttaşları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndaki etkinliklere davet ederek, "Bu 19 Mayıs, 1919'daki 19 Mayıs kadar önemli. O nedenle büyük bir coşkuyla hazırlık yapıyoruz" dedi.

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Atakum Belediyesi öncülüğünde yapılacak etkinliklerle ilgili birim müdürleri ile toplantı düzenledi.

"COŞKUYLA KUTLAYACAĞIZ"

19 Mayıs'ın, Samsun için önemine vurgu yapan Başkan Deveci, şunları söyledi:

"Atakum Belediyesi 19 Mayıs'ı her yıl biraz daha güçlenip coşkuyla kutluyor. Bu 19 Mayıs, 1919'daki 19 Mayıs kadar önemli. O nedenle büyük bir coşkuyla hazırlık yapıyoruz. Türkiye'nin her yerinden gelen konuklarımızla 19 Mayıs'ı kutlayacağız. Konserimiz ve gençlik yürüyüşümüz olacak. Bu 19 Mayıs'ta öncekilerden daha farklı bir etkinlik var. Atamızın Selanik'te doğduğu evden alınan ve bisikletçilerimiz tarafından Samsun'a, Atamızın bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini başlatmak üzere ilk adımı attığı ve 'Benim doğum günüm' dediği kente, doğduğu kentin toprağını getiriyorlar. Bağımsızlık savaşının, özgürlük mücadelesinin, 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek ilk adımını attığı kentte 19 Mayıs'ı Türkiye'ye örnek olabilecek bir coşkuyla kutlamak için hazırlık yapıyoruz. Bu bayram önemli. 19 Mayıs, Türkiye'nin en önemli bayramlarından bir tanesi ve bu yılın 19 Mayıs'ı çok önemli. Tüm Samsunluları, civar kentteki yurttaşlarımızı Atakum Belediyesi'nin önclüğündeki etkinliklerle 19 Mayıs bayramını kutlamaya davet ediyorum."

"GENÇLİK, 19 MAYIS DEMEK"

Başkan Deveci, 19 Mayıs günü açılışı yapılacak olan Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkeziyle ilgili de bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Hasan Ali Yücel, Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından birisi. Milli eğitim bakanı, sanat adamı, Köy Enstitüleri'nin kurucusu, Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu koşulların temelini atmış isimlerden birisi. Onun adını taşıyan bir gençlik, bilim ve sanat merkezi Atakum'da oluşturduk. Onun açılışını da yapacağız. 19 Mayıs'a özellikle denk getirdik. Gençlik 19 Mayıs demek, 19 Mayıs da gençliğe emanet edilmiş bir bayram. Zaten Cumhuriyet ve Cumhuriyet'in geleceği de gençliğe emanet edildi. Üniversite kenti olan Atakum'da bilim, sanat alanında gençlerimizin çalışmalarını, kendilerini yetiştirmelerini, birlikte buluşmalarını, birbirlerini motive etmelerini, Cumhuriyet'i ve onun değerlerini birlikte yaşatmanın kararlılığını bir arada geliştirmeye yönelik bir merkez. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi Atakum için çok önemli bir merkez olacak."

ATAKUM BELEDİYESİ'NİN 19 MAYIS PROGRAMI

17 Mayıs'ta Selanik'ten ata toprağını getiren bisikletçilerin karşılanmasıyla başlayacak programda, 18 Mayıs'ta Gençlik Kampı yapılacak. Gündüz saatlerinde gençler, sahil temizliği gerçekleştirecek ardından okul ziyareti ve yine sahilde kitap okuma etkinliği yapılacak. Saat 19.30'da Çobanlı İskelesi-Körfez Marina arasında teknelerle fener alayı düzenlenecek. Akşam saat 20.00'de ise Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri'nde Gençlik Kampı'nda söyleşiler yapılacak. Söyleşide Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Kurucusu İbrahim Betil, TOG Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru,TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Vostro Uzmanı Züleyha Erbil gençlerin sorularını cevaplayacak. Söyleşinin ardından başlayacak konserde gençler doyasıya eğlenecek.

19 Mayıs günü saat 11.00'de çevrimiçi olarak Uluslararası Sanal Resim Sergisi açılışı yapılacak. Saat 18.00'de ise Cumhuriyet Mahallesi 38. sokakta bulunan Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Törende Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi, Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi şubesi, Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşlerinin, Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi'nin (ATABEM) ve parkların açılışları yapılacak. Açılış öncesinde Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi'nde Yüzyılın Rotası Türkiye Tohum Zinciri etkinliği düzenlenecek. Açılışın ardından saat 19.00'da "Halk Yürüyüşü" gerçekleştirilecek. Lozan Caddesi'nde başlayıp Atakum Kent Meydanı'nda sona erecek yürüyüşün ardından saat 20.00'de sevilen sanatçı Şevval Sam sahne alacak.