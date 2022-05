Atakum Belediye Başkanı Deveci: "19 Mayıs'ı Anlayarak Kutlamalıyız"

Atakum'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençlerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "19 Mayıs'ı anlayarak kutlamalıyız" dedi.

Atakum Belediyesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında gençlerle bir araya gelen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, "19 Mayıs'ı anlayarak kutlamalıyız" dedi.

19 MAYIS COŞKUSUNU PAYLAŞTILAR

Atakum Belediyesi ve TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi (İDGEM) iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikler, 19 Mayıs coşkusunu Atakum'un dört bir yanına taşıdı. İDGEM gönüllüleri, "Gençlerle iyilik her yerde" sloganıyla Atakum sahilinde temizlik çalışması başlattı. Gençler doğa konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliğin ardından İncesu İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. TOG Kurucu Başkanı İbrahim Betil, TOG Genel Başkanı Didem Duru, TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Yapı Kredi Bankası çalışanı ve TOG gönüllüsü Züleyha Erbil'in de katıldığı ziyarette gönüllüler, öğrenciler ile eğlenceli oyunlar oynadı. VM Medical Park, Liv Hospital ve Yapı Kredi Bankası iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere ağız ve diş sağlığı taraması da yapıldı. Çocuk Diş Sağlığı Uzmanı Diş Hekimi Yeşim Sağır, slaytlar eşliğinde miniklere ağız ve diş bakımı konusunda önemli bilgiler verdi. Eğlence ve eğitimle dolu bir gün geçiren öğrencilere hediye sürprizi yapıldı.

EBRU ÇALIŞMALARI BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Körfez Sahilinde piknik ve kitap okuma etkinliği gerçekleştiren gönüllülerin sanatsal çalışmalarının yer aldığı sergi, yoğun ilgi gördü. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu gençlerin akrilik boyayla yaptığı resimleri ile ebru çalışmalarının yer aldığı sergiyi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Av. Gülay Deveci'nin ve CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu'nun yaptığı ebru çalışmaları büyük beğeni topladı.

BAŞKAN DEVECİ, GENÇLERLE SOHBET ETTİ

Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, etkinlikte TOG Genel Başkanı Didem Duru, TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı TOG Kurucu Başkanı İbrahim Betil ve gönüllü gençlerle bir araya ile bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Gençlere tavsiyelerde bulunan Başkan Deveci Çobanlı İskelesi'ndeki fener alayına da katılarak yurttaşların bayram coşkusunu paylaştı.

"BAĞIMSIZLIK AŞKIMIZI ANLATACAĞIZ"

Gençlerle sohbetinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın önemine değinen Başkan Deveci, şunları söyledi:

"19 Mayıs Bayramı Gençlik ve Spor Bayramı gençlere armağan edilmiş. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından bu bayram sizin denmiş. Dünyanın hiçbir ülkesinde, böyle bir şey yok. Hiçbir ülkenin ve milletin gençliğine adanmış bir bayramı yok. Ulusal Kurtuluş Savaşı gibi bir bağımsızlık mücadelesi hiçbir ülkede yok. Onun da ilk adımı 19 Mayıs 1919'da atılmış.19 Mayıs, bizim Cumhuriyet tarihimizin önsözüdür. Atatürk, 'Ya istiklal, ya ölüm.' diyor. Samsun'a ilk adımını attığında ne yapacağı, nasıl bir ülke kuracağı belli. Yanında on sekiz arkadaşı var ve hiçbirinin onun hayallerinden haberi yok. Ama kendisi 'Ya istiklal ya ölüm diyor. Yani ya bağımsızlık ya da yokluk. 19 Mayıs, çok önemli. Burada sorumluluk size düşüyor. Atatürk içinizden çıkacak. Hepiniz birer Atatürksünüz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün önsezisi ve ileri görüşüyle en kıymetli bayramını, benim doğduğum gün dediği 19 Mayıs bayramını size emanet ediyor. Bu bayramı her gün biraz daha coşkuyla her gün biraz daha anlayarak kutlamamız gerekiyor. Biz bu bayramları içinde bulunduğumuz coğrafyaya yayacağız. Bağımsızlık aşkımızı özgürlük bilincimizi Afganistan'dan Libya'ya kadar ve bizimle aynı coğrafyayı paylaşan ülkelerin gençlerine anlatacağız. Siz de bizim bu samimiyetimizin onlara ulaşmasına aracılık edeceksiniz."

"CUMHURİYET SİZLERE EMANET"

Av.Gülay Deveci de Cumhuriyet'in ileriye taşınmasında gençlere önemli görevler düştüğünü belirterek şöyle konuştu:

"Çok mutluyum gençlerle böyle bir ortamda olmaktan. Ben zaten gençleri çok seviyorum. Bu ülke ve Cumhuriyet sizlere emanet. Eminim ki en güzel şekilde koruyacaksınız ve geliştireceksiniz. Nice 19 Mayıslara diyorum."

"MÜCADELEMİZ DAHA İYİ GELECEK İÇİN"

Güzel bir gelecek için çalışmaktan asla vazgeçmeyecekleri belirten CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise "Bizlerin de mücadelesi sizlerin daha iyi geleceğe sahip olmanız ve Cumhuriyet'i korumak, ilelebet yaşatmak içindir. Hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum" diye konuştu.

"GENÇLERLE FARKINDALIK YARATILMASI ÇOK DEĞERLİ"

Çatalçam Sosyal tesislerinde gençlik kampı kuran Atakum Belediyesi ve İDGEM gençleri ile Türkiye'nin değişik illerinden gelen gönüllüler bir araya geldi. TOG gönüllüleri, düzenlenen söyleşi programında hayalleri ve projelerini arkadaşları ile paylaştı.TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi Koordinatörü Oğuzhan Öztanır'ın moderatörlüğünde gerçekleşen programda Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli de söz aldı.

Başkan Özkefeli konuşmasında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi bir kurtuluşun destanını yazmak üzere Samsun'a gelişinin 103. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "Toplum adına yapılan her şey çok değerli. Bunların gençlerin gözüyle bir farkındalık yaratılıp öne çıkarılması elbette bizler için ayrıca değerli. Bizim Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi olarak Atatürk devrim ve ilkelerinin ışığında aydınlık ve çağdaş bir Türkiye; laik, demokratik, sosyal, hukuk devleti ile laik ve çağdaş bir eğitim adına yaptığımız çalışmalarımız var. Eğitim burslarımız, farkındalıklarımız ve yaptığımız çeşitli projelerimiz var. Birlikte de olmayı dileriz" dedi.

YAĞMUR ALTINDA KONSER

Söyleşinin ardından gençler, 2 Oda 1 Salon grubunun şarkılarıyla keyifli saatler geçirdi. Yağmurun altında dans ederek şarkılar söyleyen gençler bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.