At üstünde büyük taarruzu yaşadılar

NEVŞEHİR - Doğa ve macera tutkunu 5 kişi, Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına ve Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'u anmak için atlarıyla birlikte 6 gün süren yolculuğa çıktı. Yolculuk, Gazi Bekir Çavuş'un Ankara'daki mezarından alınan toprağın Nevşehir Ürgüp'teki torunlarına teslim edilmesiyle son buldu.

Hara Atlı Spor Kulübü üyelerinden oluşan 5 kişilik ekip, atlı olarak Ankara'dan Kapadokya'ya Büyük Taarruz'un 100. yılı anısına ve Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş'u anmak için 6 gün süren bir yolculuğa çıktı. Macera severler geceleri kamp kurarak ve dinlenerek yollarına devam etti. 6 günlük yorucu yolculuğun ardından Ürgüp'e gelen Hara Atlı Spor Kulübü üyelerini, Ürgüp Belediyesi önünde Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Gazi Bekir Çavuşun torunu Ertan Akyağ karşıladı.

Grup lideri Savaş Baytok, Türk bayrağı ve mezar toprağını Akyağ'a teslim etti

Baytok burada yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her köşesinde isimleri bilinmeyen nice kahramanların olduğunu belirterek, "Bu ülkenin her şehrinde, ilçesinde, beldesinde ve köyünde kahraman olduğunu biliyorum. Ama biz çoğunu bilmiyoruz. Bu tür etkinliklerle onları anmak istiyoruz. Bu insanlar Amerika veya başka ülkede olsa eminim isimlerine filmler çekilir, romanlar yazılırdı. Ülkemizde bunlar geri kalmasın, ruhları şad olsun diye böyle bir faaliyet gerçekleştirdik. Çok da duygulandık. Onların o dönemde yaşayıp hissettiklerini ucundan bile hissedebildiysek ne mutlu" şeklinde konuştu.

Gazinin torunu Ertan Akyağ ise "Çok gurur verici bir durum. Toprağı evinin bahçesine koymayı düşünüyoruz. Bayrağı da saklayacağız. Her zaman dedemin yolunda gitmek için mücadele edeceğim" derken, Ertan Akyağ da, dedesinin anlattığı Mustafa Kemal Paşa ile olan bir anısını da gazeteciler ile paylaşarak, "İngilizlerin savaş esnasında demiryolu ile cephane götürdüklerini öğreniyor ve gönüllü asker istiyor. Dedemler bir takım olarak gidiyor ve ellerindeki dinamitleri köprünün ayaklarına bağlayıp tren gelirken havaya uçuruyorlar. Böylelikle düşmanın mühimmat imkanı kesiliyor. Bu da bizim için çok iyi oluyor sonra da düşmanı denize döküyorlar" ifadelerini kullandı.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk de, "Tüm Türkiye'de vatan toprağı şehit ve gazilerin kanıyla dolu. Bizler şuan rahat ve huzurlu bir yaşam sürebiliyorsak onların cephede verdikleri büyük mücadeleden kaynaklıdır. İlelebet bu ülke payidar kalacak. Bizler de gözümüzü kırpmadan aynı şekilde bu mücadeleyi vermeyi devam edeceğiz. Ürgüplü Gazi Bekir Çavuş amcamız da cephede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınında mücadeleyi verdi. Hara Atlı Spor Kulübü mezarından toprağı ve bayrağımızı 6 gün süren yolculukla atlı birlikle Ürgüp'e kadar getirdiler. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.