Haberler

ASKON Başkanı Turan’dan Malazgirt Zaferi mesajı

ASKON Başkanı Turan’dan Malazgirt Zaferi mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ASKON Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, 1071'deki zaferin Türk milletinin Anadolu'ya girişini sağlayan tarihi dönüm noktası olduğunu vurgulayan Turan, Malazgirt ruhunun birlik ve beraberlik için önemine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmaların süreceğini belirterek, Sultan Alparslan ve şehitleri rahmetle andı.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Erzurum Şube Başkanı Yavuz Selim Turan, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Zaferler Ayı"na vurgu yaparak Sultan Alparslan ve kahraman askerlerini rahmet ve minnetle andı.

Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin ortak hafızasında asırlardır yaşatılan kardeşlik, dayanışma ve birlik ruhunun önemli bir sembolü olduğunu belirten ASKON Başkanı Turan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, Türk ordusunun kendisinden dört kat daha kalabalık Bizans ordusuna karşı kazandığı bir zafer olmanın ötesinde, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını ardına kadar açan ve bu toprakları ebedi anayurdumuz haline getiren tarihi bir dönüm noktasıdır. Şanlı Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yılını idrak etmenin gururunu yaşıyoruz. Bu zaferin ardından milletimiz, asırlar süren var olma mücadelesini dört kıtaya taşıyarak büyük bir imparatorluk kurmuş ve dünya tarihine yeni bir yön vermiştir.

Adalet, hoşgörü, barış ve kardeşliği esas alan Malazgirt ruhu, tarih boyunca aziz milletimizin en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Malazgirt Zaferi ile başlatılan medeniyet yürüyüşümüzü aynı azim ve kararlılıkla sürdürerek, karşılaşacağımız tüm zorlukları el birliğiyle aşacağımıza inancım tamdır. Bugün bizlere düşen en önemli vazife, Malazgirt ruhunu diri tutmak; birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize emin adımlarla yürümektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bağımsızlık tutkumuzun ve kardeşlik bağlarımızın nesiller boyu yaşatılması, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda ülkemizin her alanda daha da ilerlemesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle, Malazgirt Zaferi'nin 955'inci yıl dönümünde, bu toprakları vatan kılmak uğruna canlarını feda ederek bu eşsiz zaferi bizlere armağan eden büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; bu topraklar üzerinde ebediyete kadar hür yaşayacak olan milletimizin Malazgirt Zaferi'ni kutluyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'den 47 yıl sonra gelen Suriye kararı! Dışişleri: Memnuniyetle karşılıyoruz

Yeni bir dönem başlıyor! ABD'nin kararına Türkiye'den ilk tepki
Alihan Kuriş operasyonunda 3. dalga! 54 gözaltı, 11 şirkete kayyum kararı

Süleymancılara yeni operasyon! 11 şirkete kayyum atandı
Dünyayı alarma geçiren restleşme! ABD yaptırımı başlattı, İran saldırı mesajı verdi

Dünyayı alarma geçiren restleşme: Saldırımızı beklesinler
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu

Netanyahu canlı yayında devlet sırrını ağzından kaçırdı
Memur olarak atandığı kurumda gördüklerine inanamadı: Bu ülke nasıl ayakta duruyor?

Memur olarak atandığı kurumda gördüklerine inanamadı

Arda Güler Vinicius'u delirtmiş: Bir kez olsun şu pası bana at

Neler olmuş neler: Bir kez olsun şu pası bana at
Sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor

Yurt genelinde sıcaklıklar cuma düşüyor, yağış geliyor
Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi! Feraye’den yanıt geldi

Hülya Avşar’dan doğum günü kutlaması gecikmedi!
Sokak ortasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki genç can verdi

Henüz ömrünün baharındaydı! Sokak ortasında can verdi
Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor

Yeşilçam’ın ela gözlü dilberinin son halini görenler tanıyamıyor
İYİ Parti'den polis müdahalesinin ardından fenalaşan vekil Selçuk Türkoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama

Polis müdahalesinde fenalaşan milletvekilinden kötü haber