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Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay

Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay Haber Videosunu İzle
Özgü Kaya’dan iddialı bikinili pozlar! Dalkılıç’a gelen yorum olay
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Murat Dalkılıç ile aşk yaşayan Özgü Kaya, tatilinden yeni kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun puantiyeli bikinisiyle verdiği pozlara bir takipçisinden gelen yorum ise dikkat çekti.

Murat Dalkılıç ile uzun süredir aşk yaşayan oyuncu Özgü Kaya, tatil paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sevgilisi ve arkadaşlarıyla yazın tadını çıkaran Kaya, sosyal medya hesabından tatilinden kareler paylaşmayı sürdürüyor.

PUANTİYELİ BİKİNİSİYLE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

30 yaşındaki oyuncu, son paylaşımında puantiyeli bikinisiyle objektif karşısına geçti. Kaya’nın iddialı pozları kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, paylaşımın altına Murat Dalkılıç’ı etiketleyen bir yorum da geldi.

Bir takipçi, “Abi manitan bikinili post atmış @muratdalkilic” diyerek Dalkılıç’a seslendi.

Bu yorum, Dalkılıç’ın geçtiğimiz dönemde sevgilisinin bikinili fotoğraflarından hazırladığı ve “Yok canım ne kıskanması” notuyla paylaştığı eğlenceli videoyu akıllara getirdi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHarun Kara:

Ne dalkılıçmış be, adam resmen güzeller koleksiyonu yaptı

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