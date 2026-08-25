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Acun Ilıcalı gözünü kararttı! 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro

Acun Ilıcalı gözünü kararttı! 21 yaşındaki forvet için 22 milyon euro
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Union Berlin'in 21 yaşındaki forveti Ilyas Ansah için 22 milyon euroyu gözden çıkardı. Sadece bir sezon önce 4 milyon euroya transfer edilen genç golcünün, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde bonservisi bir yılda 5 kattan fazla artacak.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transferde kesenin ağzını açtı. İngiliz ekibinin Union Berlin forması giyen 21 yaşındaki Alman forvet Ilyas Ansah için 22 milyon euroluk resmi teklif yaptığı öne sürüldü. Ansah'ın yalnızca bir sezon önce 4 milyon euroya transfer olması dikkat çekti.

HULL CITY'DEN 22 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Hull City, rotasını Almanya'ya çevirdi. Sky Sport'un haberine göre İngiliz ekibi, Union Berlin'in genç forveti Ilyas Ansah için 22 milyon euroluk resmi teklif yaptı.  Hull City, Union Berlin ve oyuncu cephesi arasında uzun vadeli sözleşme için ileri düzey görüşmeler gerçekleştirildiği belirtildi.

BİR SEZONDA BONSERVİSİNİ 5'E KATLAYACAK

Transferde dikkat çeken detay ise Ansah'ın bonservisindeki büyük artış oldu. 21 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Paderborn'dan Union Berlin'e 4 milyon euro karşılığında transfer edilmişti.  Hull City'nin 22 milyon euroluk teklifinin kabul edilmesi halinde Alman forvetin bonservis değeri yalnızca bir sezonda 5 kattan fazla artmış olacak.

GEÇEN SEZON 8 GOLE KATKI VERDİ

Union Berlin formasıyla geride kalan sezonda performansıyla dikkat çeken Ansah, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcunun gösterdiği performansın ardından Avrupa'dan farklı kulüplerin de dikkatini çektiği belirtildi.

HULL CITY TRANSFERDE KARARLI

Yeni sezona Manchester United karşısında aldığı 2-0'lık galibiyetle başlayan Hull City'nin kadrosunu daha da güçlendirmek istediği ve Ansah transferinde kararlı olduğu ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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