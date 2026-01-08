Askerde sandığı oğlunu karşısında gören anne duygulandı

Haberler

Hatay'da vatani görevini tamamlayarak Eskişehir'e dönen Mehmetcan Aytekin, annesine sürpriz yaparak askeri üniformasıyla simit sattığı yerde tekmil verdi. Bu an, annesini duygulandırdı ve çevredeki vatandaşlar tarafından alkışlandı.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra Eskişehir'e dönen ve caddede simit satan annesine "Vatani görevimi yerine getirdim anacığım" diyerek tekmil veren genç, annesini duygulandırdı.

Hatay'da vatani görevini tamamlayan Mehmetcan Aytekin, memleketi Eskişehir'e döndü. Döndüğünden annesini haberdar etmeyen Aytekin, askeri üniforması ile Arifiye Mahallesi Köprübaşı Caddesi'de simit satan esnaf annesinin arkasından yaklaşarak, "Mehmetcan Aytekin Eskişehir. Vatani görevimi yerine getirdim anacığım" diyerek tekmil verdi. Oğlunu karşısında gören anne, duygulanarak oğluna sarıldı. Çevredeki vatandaşlar da genci alkışladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
