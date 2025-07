ASİMED Başkanı Eğilmez: Peygamberimize Saygısızlık Asla Kabul Edilemez

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, Peygamber Efendimize karşı herhangi bir densizliğe sessiz kalınmasının mümkün olmayacağını belirterek, "Peygamberimize karşı yapılacak herhangi bir saygısızlık, İslamiyetin kılıcı ve kalkanı olmuş Türk Milleti tarafından asla kabul edilemez" dedi.

Her insanın mensup olduğu dinin peygamberine karşı derin bir sevgi ve saygı beslediğini anlatan Eğilmez, "Ve her Müslüman da Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i engin bir samimiyetle sever. Aslında Efendimizi sevmeyen Müslüman düşünülemez bile. Her şeyden önce bu sevginin böyle olması gerektiğini Yüce Allah(c.c) buyuruyor, dinimiz emrediyor ve Hz. Peygamber beyan ediyor" diye konuştu.

Türklerin Peygamber Sevgisi

"Her Müslüman Peygamberini sever" diyen Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, açıklamasında şunları kaydetti; "Türk milletinin Peygamberine olan muhabbetinin, sevgisinin ve aşkının eşi benzeri yoktur. Sevgisi diğerlerinden çok daha derindir, daha samimidir, daha duygusaldır, daha hüzünlüdür, daha tutkuludur ve çok daha fanatiktir. Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in ismi anıldığı zaman her Müslüman Türk, ona salat-ü selam getirerek sağ elini kalbinin üzerine götürür ve bununla Peygamberine olan sevgisinin daima kalbinde olduğunu dikkat çekici bir saygıyla ifade eder.

Türklerin Hz.Muhammed'e duyduğu sevgi ve saygı, yaşamlarının her aşamasında kendisinde hayat bulmuştur. Bunlardan biri de Türk edebiyatıdır. İslamiyeti henüz kabul etmiş diyebileceğimiz bu millet, ortaya koyduğu ilk eserlerine dahi Peygamberlerine olan muhabbetlerini anlatan ve Efendilerini yere göğe sığdırmayan na'tlar koymuşlardır.

Yusuf Has Hacib

Türk edebiyatının en eski ve en seçkin örneklerinden biri Yusuf Has Hacib tarafından kaleme alınmış olan Kutadgu Bilig'dir. Bakın daha İslamiyeti yeni tanımış insanların yazdığı bu eserde, Peygamberimize olan derin aşkı hangi cümlelerle kaleme alınmıştır;

Esirgeyen rabbim halkın en seçkini ve insanların en iyisi olan sevgili Peygamberi gönderdi. O karanlık gecede halka meşale idi; etrafa ışık saçtı ve seni aydınlattı. Atasını ve anasını feda etti; tek dileği ümmeti idi, ona yol gösterdi. Bunca zahmet ile gece-gündüz hep seni istedi; şimdi sen onu öv ve rızasını dile. Ey Allahım, benim gönlümü gözet; kıyamette beni sevgili Peygamber ile birlikte hasret.

Hz.Türkistan

Ve Hz.Türkistan'ın yani Hoca Ahmed Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'i. Bu alim ve bilge kişi kaleme aldığı hikmetlerle geniş kitleleri etkilemiş ve Türk toplumunda Peygamber sevgisini taçlandırmıştır. Hoca Ahmed Yesevi, Peygamber Efendimiz (S.A.V)'i "Onsekiz bin alemin serveri, otuzüçbin ashabın rehberi" olarak selamlamaktadır.

Türk Ordusu

Bir milletin var olabilmesi için vazgeçilmez unsurlarından birisi onun ordusudur. Türk milleti de kendisini koruyan ve bekleyen ordusuna "Peygamber Ocağı" adını vermiştir. Kendi evlatlarından oluşan ordunun her bir askerine de Efendimize itafen "Mehmetçik" demiştir. Tüm İslam aleminde Peygamber Efendimiz (S.A.V)'in sünnetini büyük bir dikkatle takip eden ve büyük bir özenle yaşatan millet tartışmasız Türklerdir. Peygamberlerine "mevlid" yazıp buyururlarsa hediye etmişlerdir. Bu millet Hz.Muhammed'i gönül dertlerinin dermanı ve yaratılmışların en üstünü olarak görmüştür.

Provokasyonların amacı huzurumuzu ve birliğimizi bozmaktır

Türk Milleti, Peygamberlerine duydukları bu aşk ile sünnetine sıkı sıkıya bağlanmış ve onu kıtadan kıtaya dolaştırmışlardır. Bu milletin en büyük duası Peygamberlerinden diledikleri şefaat olmuştur.

Bu vesileyle herkesi ve her kesimi bu derin aşk karşısında saygılı ve edepli olmaya çağırıyoruz. Peygamber Efendimize karşı herhangi bir densizliğe sessiz kalmamız mümkün değildir. Peygamberimize karşı yapılacak herhangi bir saygısızlık, İslamiyetin kılıcı ve kalkanı olmuş Türk Milleti tarafından asla kabul edilemez.

Devletimiz, kanunlarımızdan aldığı güçle, Hz.Peygamber üzerinden milletimizin birliğine kastetmeye çalışan Leman dergisindeki alçaklara gereken cezayı verecektir. Biz de denek olarak bu alçaklığa vesile olan tüm kişi ve tarafları lanetliyoruz." - ERZURUM