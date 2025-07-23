ASELSAN ve Deniz Kuvvetleri'nden Yapay Zeka Destekli İşbirliği

ASELSAN, milli mühendislik çözümleriyle Mavi Vatan'a yapay zeka destekli oyun değiştirici teknolojiler kazandıracak. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı.

ASELSAN, milli mühendislik çözümleriyle Mavi Vatan'a yapay zeka destekli oyun değiştirici teknolojiler kazandıracak. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile ASELSAN arasında Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Uygulamaları İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalandı. Mavi Vatan için yeni teknolojilerin sağlanmasını içeren mutabakat muhtırasına Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile ASELSAN CEO'su Ahmet Akyol imza attı. Söz konusu muhtıra kapsamında denizlerin altından uzayın derinliklerine kadar her alanda oyun değiştirici teknolojiler geliştiren ASELSAN ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, sensör veri işleme ve yapay zeka uygulamaları alanında işbirliği yapacak. ASELSAN tarafından ARMERKOM yerleşkesi içerisinde yer alan alanda Sensör Veri İşleme ve Yapay Zeka Merkezi kurulması da amaçlanıyor. ASELSAN tarafından geliştirilen sensör ve atış kontrol sistemlerinde yapay zeka yeteneklerinin kazandırılması ile deniz kuvvetlerine modern savaş ortamında daha süratli algılama, karar verme ve daha hızlı reaksiyon avantajları kazandırılacak.

"Üst katmanı yol haritamıza ekledik"

ASELSAN CEO'su Akyol, sözleşmeler esnasında yaptığı konuşmada, ASELSAN tarafından geliştirilen fiziki sistemlerin görevlerini yapmaya devam edeceğini belirterek, "Fiziksel katmanın üstünde dijital katman dediğimiz, elektronik harp ve siber gibi unsurların da sahada aktif kullanıldığı bir portföye sahibiz. Bu ürünleri de geliştirmeye devam edeceğiz. Artık bir üst katmanı daha biz yol haritamıza ekledik. Ona da biz bilişsel katman diyoruz. Bilişsellik yapay zeka ile sistemlerin donatılması demek. Attığımız bu imza Deniz Kuvvetlerimiz için geliştirdiğimiz sonarlarımız, radarlarımız, optik sistemlerimiz, elektronik harp sistemlerimizin yapay zeka modellerinin komutanlığımızla oluşturulmasına ilişkin büyük verinin beraber işlenmesi, buradan modeller çıkarılması ve katmanların birlikte yönetilmesi için önemli bir aşamadır" dedi.

"Yapay Zeka Merkezi kurulacak"

Oramiral Tatlıoğlu da, gemilerin yerli ve milli olarak dizayn ve inşa edildiğine işaret ederek, güdümlü mermi ve torpidoların da milli olarak üretildiğini vurguladı. Deniz Kuvvetleri olarak yapay zeka birimini oluşturduklarına dikkati çeken Tatlıoğlu, "ASELSAN ile beraber ARMERKOM içerisinde Yapay Zeka Merkezimizi kuracağız. Amacımız yapay zeka tabanlı ağ destek algoritmalarını oluşturmak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL