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ASELSAN, yerli ve milli olarak ürettiği kamera sistemleri ile 7/24 güvenlik sağlıyor

ASELSAN, yerli ve milli olarak ürettiği kamera sistemleri ile 7/24 güvenlik sağlıyor
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ASELSAN, yüz tanıma ve plaka tanıma sistemlerini mobil ürünleriyle sergiliyor. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen ODAKAN ve GEKO sistemleri, yapay zeka desteğiyle 7/24 güvenlik sağlıyor.

ASELSAN, yüz tanıma ve plaka tanıma faaliyetlerindeki kabiliyetlerini mobil ürünleri ile sergiliyor. Alanında lider teknolojiler ile geliştirilen sensörler, anlık veri işleme ve yapay zeka özellikleriyle 7/24 güvenlik sağlıyor.

Tamamen yerli ve milli olarak

ASELSAN ve Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ile beraber geliştirilen ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası ve GEKO Plaka Tanıma Sistemi altyapı bağımsız yapıları ile ihtiyaç duyulan her alanda hizmet veriyor. ODAKAN Mobil Yüz Tespit Kamerası anlık elde ettiği yüz fotoğraflarını saniyeler içerisinde EGM veritabanından sorguluyor ve sonuçlarını yine saniyeler içinde sunuyor. Şüphelilere göz açtırmayan bu kamera herhangi bir suç unsurunu yüz tanıma kabiliyeti ile anlık tespit ediyor ve güvenlik güçlerine kontrollü müdahale imkanı sağlıyor.

GEKO Plaka Tanıma Sistemi ile ise tüm ışık şartlarında araç plakası, marka, tip ve renk bilgileri anında tespit edilerek 7/24 yüksek performanslı güvenlik önlemleri sunuluyor.

ODAKAN Kameralar, GEKO Plaka Tanıma Sistemleri ve ROADGUARD Bütünleşik Araç İçi Yüz Tespit ve Plaka Tanıma Sistemine ek olarak analiz ve kayıt sistemlerinin entegre biçimde kullanıldığı Yapay Zeka Destekli Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ülkemizde 81 il, 920 ilçede vatandaşların güvenliğinin sağlanmasında hayati bir görev üstleniyor. KGYS, kamu düzeninin korunması, iç güvenlik risklerine karşı önlem alınması ve kontrol faaliyetlerinin daha etkili biçimde yürütülmesi amacıyla tüm kolluk kuvvetleri tarafından aktif kullanılıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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