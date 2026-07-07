Trabzon'da ot biçme kavgasında ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde dün akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

ARAZİ KAVGASI VAHŞETLE BİTTİ

Alınan bilgiye göre, dün ilçenin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem Ergün'ü (14) ise ağır yaraladı.

CAN KAYBI İKİYE YÜKSELDİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Ergün ile oğlu Ekrem Ergün olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayda ağır yaralanan Ekrem Ergün ise tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı