Haberler

Trabzon'da ot biçme kavgasında ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı

Trabzon'da ot biçme kavgasında ağır yaralanan çocuk da kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzon'un Düzköy ilçesinde akrabalar arasında ot biçme meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurulan 14 yaşındaki Ekrem Ergün de hayatını kaybetti. Olayda can kaybı ikiye yükseldi.

Trabzon'un Düzköy ilçesinde dün akrabalar arasında çıkan ot biçme kavgasında hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

ARAZİ KAVGASI VAHŞETLE BİTTİ

Alınan bilgiye göre, dün ilçenin Gürgendağ mahallesinde Paşa Gülle (64) ile yengesi Emine Gülle (69) arasında ot biçme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Paşa Gülle tabancayla yengesini vurarak öldürdü, yeğeni Fatma E. (51) ile onun oğlu Ekrem Ergün'ü (14) ise ağır yaraladı.

CAN KAYBI İKİYE YÜKSELDİ

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Fatma Ergün ile oğlu Ekrem Ergün olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından Paşa Gülle, jandarma ekiplerine teslim oldu.

Olayda ağır yaralanan Ekrem Ergün ise tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde bugün kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Beştepe'de tarihi görüşme! Trump: Zirve Türkiye’de olmasaydı gelmezdim

Erdoğan ve Trump'tan ilk sözler: Zirve Türkiye'de olmasaydı...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek olay: Donald Trump sakın görmesin!
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti, tahliye hazırlıkları başladı

Ciğerlerimiz saatlerdir yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı