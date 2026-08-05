Haberler

Bilecik'te Güvenlik Zirvesi: Asayiş ve Mücadele Başlıkları Masaya Yatırıldı

Bilecik'te Güvenlik Zirvesi: Asayiş ve Mücadele Başlıkları Masaya Yatırıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer başkanlığında yapılan İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, terörle mücadele, organize suç operasyonları, düzensiz göç, kaçakçılık, siber suçlar ve trafik güvenliği gibi kritik konular ele alındı. Toplantıda, huzur ve güven ortamının korunması, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve suçla mücadelede etkinliğin artırılması için çalışmaların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Bilecik'te İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda kritik başlıklar ele alındı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer'in başkanlığında düzenlenen İl Asayiş ve Güvenlik Toplantısı'nda, ilin güvenlik gündemini oluşturan önemli başlıklar görüşüldü. Toplantıda, asayiş hizmetleri, terörle mücadele çalışmaları, mali ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile trafik güvenliğine ilişkin alınan tedbirler kapsamlı şekilde ele alındı. İlgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, kentte huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik sürdürülen çalışmalar değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve mevcut tedbirlerin kararlılıkla uygulanmasının önemine dikkat çekildi.

Toplantıda ayrıca, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, suçla mücadelede etkinliğin artırılması ve kamu düzeninin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da korkunç kaza! Çok sayıda can kaybı var
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında

Türkiye güne operasyonla başladı! Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı, fiziki görünümü ile ilgili eleştirilere karşı sessizliğini bozdu

Fiziki görünümüne dair gelen eleştirilere karşı ateş püskürdü
Tatili kabusa döndü! Fenomen isim maymun saldırısına uğradı

Türk fenomenin tatili kabusa döndü
Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu

Hasan Can Kaya evlilikten sonra bambaşka biri oldu
Karanlığa gömülen ülkenin bakanından ABD'ye zehir zemberek sözler: Soykırım niteliğinde

Karanlığa gömülen ülkenin bakanından ABD'ye ağır suçlama
'Allah ölümün de hayırlısını versin' dedirten görüntü

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten görüntü
Ufuk Beydemir'den eski eşi İpek Filiz Yazıcı'nın yeni aşkına olay yorum

Eski eşi yeni aşkını ilan etti, ünlü şarkıcının yorumu olay oldu
Dünyaca ünlü yıldızın Venedik kaçamağı dikkat çekti

Kızıyla çıktığı gezi olay oldu!