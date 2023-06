Artvinli Taksici: "Artvin'deki Taksiler Rize-Artvin Havalimanı'na Gidip Kendi Yolcularını Artvin'e Getiremiyorlar"

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Merkez Taksi Durağı Başkanı Dursun Usta, "İş durumları iyi değil. Ama inşallah düzelir. Yaz sezonu geliyor. Rize- Artvin Havalimanı işini de tam çözüme ulaştırırsak daha da iyi olacak, diye umut ediyoruz. Çünkü Artvin'deki ticari taksici arkadaşlar Rize- Artvin havalimanına gidip kendi yolcularını alıp Artvin'e getiremiyorlar" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesinde açılan Rize- Artvin Havalimanında ticari taksi ihalesinin Pazar ilçesindeki taksilere verilmesinin yankıları sürüyor.

"RİZE-ARTVİN HAVALİMANINA ARTVİNLİ TAKSİCİ GİRİP YOLCUSUNU ALAMIYOR"

Artvin Merkez Taksi Durağı Başkanı Dursun Usta şunları söyledi:

"Artvin'de yaşıyorum ve emekliyim. Şu anda iş durumlar iyi değil. Zannedersem Artvin'de taksi kültürünü insanlara alıştıramadık. Ama düzeleceğine inanıyorum. İnşallah düzelir. Yaz sezonu geliyor. Rize-Artvin Havalimanı işini de tam çözüme ulaştırırsak, daha da iyi olacak, diye umut ediyoruz. Çünkü Artvin'deki ticari taksici arkadaşlar Rize-Artvin Havalimanına gidip kendi yolcularını alıp Artvin'e getiremiyorlar. Artvinli taksicilerin havalimanına girişleri şu anda mümkün görünmüyor. Gerekli yerlerle görüştük ve şu anda mümkün olmayacağını ve ihalenin yapıldığını Pazar'daki taksici arkadaşların ihaleyi aldığını ve aylık bir miktar ödeyip havalimanından yolcu alma işlemlerinin tamamını oradaki taksicilere bırakılmış.

Biz orada durak istemiyoruz hatta istemedik ve biz oradan tanımadığımız bilmediğimiz yolcuları da almak istemedik ve sadece bizi arayan tanıdık bildik yolcularımızı havalimanından alıp Artvin'e getirmek... İstanbul'dan taksiye binen benim yolcum beni arıyor 'beni alabilir misiniz' diye ama biz o kendi yolcumuzu bile alamıyoruz ve havalimanına giriş bile yapamıyoruz. Evet bu sorunu inşallah çözecekler ve gerekli yerlere söyledik ve gerekli yerlere müracaat ettik ama oradaki taksici arkadaşlar evet biz buraya gerekli bir aidat ödediğimiz için kusura bakmayın size burada yardımcı olamayacağız diyorlar. Onlar da haklı.

Ama şunu yapabilirler. Rize-Artvin Havalimanı'ndaki ihaleyi kaldırıp, bütün taksilere giriş ücreti koyarsalar… Mesela örnek vereceğim Artvin'den ticari taksi geldi kapıda gişemiz vardır ve makbuzunu alıp örneğin yüz lirasını alıp girip içerden havalimanından yolcusunu alır gider. Her giren taksiden yüz lira örnek olarak bir ücret alınırsa ve oradaki taksicilerden alınan kiranın daha fazlasını biriktireceklerini ve daha da kar edeceklerini tahmin edebiliyorum ama niye özellikle ilçeleri, illeri birbirine düşürdüler anlamış değilim.

"İNŞALLAH MAZOT ÇOK ARTMAZ"

Dediğim gibi her ticari taksi her taksi için giriş ücreti almış olsalardı ve herkes kendi yolcusunu almış olsa bence çok da iyi olur. İhale yapmasalardı bizim dediğimiz gibi yapsalar diye iyi olur diye düşünüyoruz ve tüm arkadaşlarda benzer düşünüyorlar. Mevzu havalimanına gelir gelsin Pazarlıyı, Ardeşenliyi ve Çayeli'ni birbirine düşürene kadar dediğimiz gibi belli bir ücretle Karadeniz'in her tarafından gelen, Hopalısı da Arhavilisi de, Borçakalısı da, Artvinlisi de yolcusunu almaya gittiğinde versin ücretini ve havalimanına girip yolcusunu alıp gitsin. Biz bunu istiyoruz ve ihaleyi kaldırsın bizim yolcumuzda mağdur olmasın bizde mağdur olmayalım. Artvinli insanlarımız diyorlar, neden gelip bizi alamıyorsunuz biz sizi aradıktan sona ama alamıyoruz. Mazot inşallah çok fazla artmaz, fiyatlarımız şu anda güncel Artvin'de indi bindi fiyatımız 50 liradır, taksimetre açış fiyatımız 20 liradır ve kısa mesafeler Artvin'in mahalleleri 50 liraya gidiliyor ve 2 kilometreyi geçince 50 lirayı geçiyor bundan sonra da böyle devam ediyoruz. İşimiz çok mu iyi tabi ki iyi değil ama yaz sezonu geldi umut ediyorum biraz daha işlerimiz açılacak. Artvin turizm sezonu açılırsa belki de daha iyi olacaktır. Kafka sör festivali olsun, Ata tepe, cam teras ve Şavşat Karagöl'e gitmek isteyenler buradan bizden araba isteyip kullanabiliyorlar. Evet inşallah yaz sezonu gelince işlerimiz iyi olur diye düşünüyorum."

"TRAFİK SİGORTASI BİLE YAPTIRAMIYORUZ"

Taksici Hüseyin Öztürk ise şunları söyledi:

"20 yıldır taksici esnafıyım, işlerimiz normal değil ama halk öyle istedi ve yapacak bir şeyimiz de yok. Durumlar iyiye gitmiyor diyeceklerim bu kadar ama her şey pahalı halkın alım gücü yok, kazandığımız hiçbir şeye yetmiyor ve giderlerimiz çok ve kazanç olsa da giderlere yetmiyor. Halk taksiyi tercih etmiyor değil ama kazandığımız yetmiyor giderlerimize. Kazancımız iyi ama ortaya çıkan sonuç iyi değil para yığılıyor, yığılıyor ve ondan sonra da her şey giderlere gidiyor ve bize hiçbir şey kalmıyor. Mazot pahalı, parça pahalı, lastik pahalı, bakım pahalı ve iki sene öncesine göre her şey yüzde dört yüz beş yüz artmış ve bizim kazancımız yüzde elli artmış öyle düşünün. Trafik sigortası zaten çoğumuz yaptıramıyoruz ve kaçak göçek gidiyoruz, 20 bin lira 15 bin liralar havada uçuşuyor. Kaskonun yanına yaklaşamıyoruz 50 bin, 60 bin lira."